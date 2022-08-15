PGM- İtfaye haftalık raporu yayımlandı

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, araçların elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devreler, güneş ışınlarının kırık cam parçalarından geçerek yoğunlaşması sonucu kuru otları tutuşturması ve spiral makinesi ile çalışma yapıldığı sırada çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması olarak yer almıştır.

Hususi servis olayları ise trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların kurtarılması, itfaiye personeli tarafından yangın eğitimi verilmesi, ev ve asansör içerisinde mahsur kalan şahısların kurtarılması, aracın altına sıkışan köpeğin kurtarılması, kirli su borusu içerisinde ve çatıda mahsur kalan kedilerin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevk edilmesi olarak yer almıştır.