PGM- İtfaye müdürlüğü uyardı

01 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında, temizlik maksatlı olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır. Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda, yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebep olabileceği unutulmamalıdır.

Seyahat halindeyken, araçlarımızdan yol kenarlarına veya arazi içerisine sigara izmariti atılmamalıdır.

Sigara izmaritlerinin tamamen söndüğünden emin olmadan, çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atmayınız.

Tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri ve ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dalları gördüğünüzde, 188 Elektrik Arıza ihbar hattını aramanız önemle rica olunur.

Araçlar, iş yerleri ve konutlarınızdaki elektrik tesisatlarında, aşırı yüklenmeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere zamanında yaptırınız.

Gaz ocakları ve gaz ile çalışan şofbenlerin tüp bağlantı hortumlarını, yılda birkaç kez sabun köpüğü ile sızdırmazlık testine tabi tutunuz. Yıpranmış hortumları yenisi ile değiştiriniz. Gaz hortumlarının uzunluğu en çok 1.5 metre olmalıdır. Ayrıca hortumların her iki ucuna, gaz saatinin çıkış yeri ile soba veya gaz ocağının giriş kısımlarına kelepçe takınız.

Herhangi bir gaz kaçağı olduğunu düşündüğünüz durumda, elektrik prizlerini açmayınız ve içeride biriken gaz sıkışması nedeniyle kesinlikle kıvılcım oluşturabilecek bir alet ile (cep telefonu, fener vb. gibi) içeriye girmeyiniz. Elektriği şalterden kapatın ve kapı ile pencereli açın, son olarak bir süpürge alarak ortamdaki biriken gazın dışarıya tahliyesini sağlayınız.

Araçlarınızın içerisinde, azami 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

İş yeri ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.