PGM, ‘Kadına Karşı Şiddete Müdahale Amirliği’ Birimini Oluşturdu

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) kadına karşı şiddetle daha etkili bir şekilde mücadele etmek amacıyla 2021 Nakil Dönemi ile birlikte yeni bir yapılanmaya girdi.

06 Eylül 2021 tarihinden itibaren PGM-Adli Polis Müdürlüğü bünyesinde ‘Kadına Karşı Şiddete Müdahale Amirliği’ adı altında merkezi bir birim oluşturulmuştur.

Tüm ilçe Polis Müdürlüklerinde ise “Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubeleri” faaliyete geçiyor..

Ayrıca bu şubelerde yeter sayıda erkek ve kadın personel görevlendirilmesin özen gösterilecektir.

Kurulacak bu birimlere “155 Polis İmdat” numaraları ile ulaşılabileceği gibi aşağıda belirtilen GSM numaraları ile de ulaşılabilecektir.

PGM-Amirliği-0548 8112183,

Lefkoşa Şubesi -0548 8113183

Gazimağusa-Şubesi – 0548 8114183

Girne Şubesi – 0548 8115183

Güzelyurt Şubesi – 0548 8116183

İskele Şubesi – 0548 8117183