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PGM: Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesine, 7 ayda 569 başvuru yapıldı!

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Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 'Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şube Amirliği'ne 01 Ocak - 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında 569 başvuru yapıldı.
PGM: Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesine, 7 ayda 569 başvuru yapıldı!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kadına yönelik şiddetin önlenmesi hususunda etkili hizmet vermek ve şiddet vakalarına anında müdahale etmek maksadıyla 25 Kasım 2018 tarihinde, Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde “Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şube Amirliği” oluşturulduğu hatırlatıldı. 

Polis Basın Subaylığı açıklamasında, 'Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesine' 01 Ocak - 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında 569 başvuru yapıldığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadeleri kullanıldı:

"Bu maksatla kurulan birim; evli olup olmadıklarına veya aynı evde yaşayıp yaşamadıklarına bakılmaksızın, eşin (partnerin) kadına;

  • Fiziki zarar verdiği veya buna teşebbüs ettiği,
  • Cinsel tecavüz, cinsel taciz veya cinsel saldırı suçlarına teşebbüs ettiği veya suçu işlediği,
  • Mükerrer şekilde telefon ederek, mektup göndererek, e-mail veya sosyal medya yoluyla veya diğer iletişim yollarını kullanarak veya sözlü olarak rahatsızlık verdiği,
  • Yürürlükteki yasalar uyarınca suç sayılan bir fiilde bulunduğu hallerde, cezai soruşturma başlatıp yürütmektedir.

Lefkoşa Polis Müdürlüğünde merkezi şube olarak görev yapan "Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi" diğer ilçelerde ise bu maksatla irtibat görevlileri belirlenmiştir. Tüm ilçelerde bu maksatla günün her saati şikâyetler alınarak değerlendirilmektedir.

ŞUBENİN TEMEL PRENSİPLERİ UYARINCA;

  • Alınan her şikâyet değerlendirilmekte ve hiçbir şekilde geri çekilmemektedir.
  • Şikâyet olsun veya olmasın ifade temin edilmesi halinde adli süreç başlatılmaktadır.
  • Mağdurun hukuki girişim ve müdafi tedbirler almasına olanak sağlamak amacıyla ilk şikâyet sonrası gerekli yasal icraatlar yapılmaktadır.
  • Zanlılar mahkemeye çıkartılarak adli kontrol şartlarına tabi tutulmaktadır.
  • Gidecek yeri olmayan mağdurların sığınma evi olanaklarından yararlanması için girişimler yapılmaktadır.
  • Hukuki başvurular için ihtiyaç duyan mağdurlara ücretsiz hukuki destek sağlanması konusunda yardımcı olunmaktadır.

Polis Genel Müdürlüğü, toplumun her bireyine olduğu gibi, kadına karşı şiddet konusunda da son derece hassas olup, kadına karşı şiddet içeren suç işleyenlerin her zaman karşında olmuş ve hiçbir kişi ve/veya zümreye ayrıcalık tanımadan yasalar ve yasaların verdiği yetki çerçevesinde görevlerini layıkıyla yerine getirmeye devam etmektedir.

Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesine, 01 Ocak - 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında 569 başvuru yapılmıştır.”

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