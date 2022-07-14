PGM, Metehan Kara Giriş Kapısında oluşan yoğunluğun Güney Kıbrıs'tan kaynaklı yaşandığını açıkladı

uzun araç kuyruklarının oluşmasına ve vatandaşların uzun süre beklemesine sebep olduğunu açıkladı.

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) bayram süresince Metehan Kara Giriş Kapısında oluşan yoğunluğun, KKTC Polis Genel Müdürlüğünden kaynaklı olmadığını açıkladı.

PGM'den yapılan açıklamaya göre, “Metehan Kara Giriş Kapısında, bayram tatili süresince uzun araç kuyruklarının oluştuğu, vatandaşların muhaceret işlemi yaptırmak için uzun süre beklemek zorunda kaldığı ve yeterli muhaceret görevlisi bulunmadığı” yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

“GEÇİŞLER, ÜÇ ŞERİTTEN YAPILDI”

Metehan Kara Giriş kapısında artırılan önlemler ve görevlendirilen fazla personel ile hem kuzeyden güneye, hem de güneyden kuzeye geçecek olan araçlar için gerektiğinde mevcut olan üç kabinden (üç şeritten) muhaceret işlemleri yapıldığı ifade edilen açıklamada, “KKTC Polis Genel Müdürlüğü tarafından alınan tüm önlemlere rağmen, Metehan Kara Giriş Kapısının GKRY Bölgesinde bulunan geçiş noktalarındaki kontrolün tek şeride düşürülmesi nedeniyle, uzun araç kuyruklarının oluşmasına ve vatandaşlarımızın uzun süre beklemesine sebep olmuştur.”

“GEÇİŞ NOKTALARINDA 24 SAAT KESİNTİSİZ FAZLADAN PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ”

Bayram tatili süresince, Metehan Kara Giriş Kapısı'nda oluşacak araç yoğunluğunu azaltmak ve araçları ile karşılıklı geçiş yapacak şahısların işlemlerini hızlandırmak maksadıyla, KKTC Polis Genel Müdürlüğü tarafından alınan önlemlerin artırıldığı kaydedilen açıklamada Metehan Kara Giriş Kapısındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçiş noktasında bulunan tüm kabinlerde, 24 saat kesintisiz fazladan personel görevlendirildiği açıklandı.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklama göre, bayram tatili süresince Metehan Kara Giriş Kapısı’nda 38 personelin görev yaptığını belirtildi.

Metehan Kara Giriş Kapısı’nda bayram süresince görev alan personel sayısı şu şekilde:

“09 Temmuz Cumartesi günü (Bayramın 1. günü) görevli sekiz personel ile 16 bin 242 giriş-çıkış,

10 Temmuz Pazar (Bayramın 2. günü) görevli on personel ile 16 bin 772 giriş-çıkış,

11 Temmuz Pazartesi (Bayramın 3. günü) görevli on bir personel ile 15 bin 644 giriş-çıkış,

12 Temmuz Salı (Bayramın 4. günü) görevli on personel ile 15 bin 313 giriş-çıkış olmak üzere toplamda 63 bin 971 kişiye muhaceret işlemi yapılmıştır.”