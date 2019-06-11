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PGM Müdürü görevden alınacak mı? Baybars açıkladı

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PGM Müdürü Manavoğlu'nun 'görevden alınacağı' iddialarına ilişkin soru üzerine konuşan İçişleri Bakanı Baybars, "PGM Müdürü'nün istifası istenmedi" ifadelerinde bulundu.
PGM Müdürü görevden alınacak mı? Baybars açıkladı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Diyalog TV’de Aytuğ Türkkan’ın sunduğu “Güne Merhaba” isimli programa konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

POLİSİN SİVİLE BAĞLANMASI KONUSU…

Ülkede son dönemlerde artan suç olaylarının ardından polise ilişkin ortaya atılan iddiaları yanıtlayan Baybars, “polisin sivile bağlanması” konusunda “polisin kime bağlı olacağından ziyade, Başbakanlığın  polis içerisinde, geçmiş dönemlerden daha etkin olması gerek. Özel bir ‘Güvenlik Müsteşarlığı’ olması gerek” şeklinde konuştu.

“BİRİLERİNİN POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ AJANDAYA ALMASI GEREK”

Asayişe herkesin ihtiyacı olduğunu belirten Baybars, yeni gelişen suç tiplerine uygun teşkilatlanmanın hızlıca yapılanması gerektiğine dikkat çekerek, “Siber suçlarla ilgili küçük bir birim var ama adı birim olarak adlandırılamayacak kadar küçük. Birilerinin Polis Genel Müdürlüğü’nü ajandaya alması gerek” ifadelerinde bulundu.

“PGM MÜDÜRÜ’NÜN İSTİFASI İSTENDİ” İDDİASI…

Yaşanan suç olaylarının ardından Başbakan Ersin Tatar ile PGM Müdürü Manavoğlu’na gerçekleştirdikleri ziyaret sonrası ortaya atılan “Manavoğlu’nun istifası talep edildi” iddialarına ilişkin konuşan Baybars, “PGM Müdürü’nün istifası istenmedi. Orada sadece son günlerde yaşanan adli olaylar, polisin tedbirleri gibi konuları konuştuk. Daha sıkı denetim yapılmalı. Hem teknolojiyi kullanmalıyız hem de insan gücünü daha doğru noktalara kanalize etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

“3 AY TURİST VİZESİ DOĞRU DEĞİL… TALİMAT VERDİM”

Program sunucusunun “3 ay turist vizesi sizce doğru mu?” sorusunu yanıtlayan İçişleri Bakanı, “Doğru değil. Baş muhaceret ve sivil muhacerete talimatım var. Turist olarak ülkeye gelen kişilerin nerede ve ne kadar kalacağının sorgulanmasını ve ona göre izin verilmesi gerektiğini söyledim. Ben de üniversitedeyken annem 1 ay gelip kalırdı yanımızdan. Refakatçi diyoruz biz bunlara. Bunları ayırıp, refakatçi olmalarını ispat etmeleri halinde bir ikamet vereceğiz. Onun dışında kalanlar bize ne kadar kalacağını söylemek durumunda” dedi.

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