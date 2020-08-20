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PGM Narkotik Polis Ekipleri Göz Açtırmıyor

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Araç içerisinde şüphe uyandıran şahsın soruşturmasında, Gazimağusa'da yapılan baskından 2 gram ağırlığındaki uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.
PGM Narkotik Polis Ekipleri Göz Açtırmıyor

19.08.2020 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Yeniboğaziçin’de devriye halinde bulunan trafik ekipleri tarafından bir marketin araç park yerinde park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen E.Ç.(E-29)’nin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğuna tespit edilen N.A.(E-35)’nın Gazimağusa’daki ikametgahına mahkeme emri gereği arama yapılmak üzere gidildiği esnada, N.A. tasarrufunda bulundurduğu toplam 2 gram ağırlığındaki uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigarayı yere attığı esnada tespit edilmiştir. Ayrıca söz konu ikametgahta yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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