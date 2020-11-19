PGM Tekne yangınına dair açıklama yayınladı

19.11.2020 tarihinde, saat 00.30 sıralarında, Yedidalga’da bulunan Şht Salih Hüseyin Limanında bağlı bulunan Yalçın YURDAER’e ait “Alsancak” isimli balıkçı teknesinde muhtemelen elektrik kontağından dolayı bir yangın meydana gelmiştir.

Bahse konu teknede çıkan yangının limanda bağlı bulunan diğer teknelere sirayet etmesi sonucu, Alsancak isimli tekne ile Türkay KARABETÇA’ya ait “Karayel” isimli tekne tamamen, Mert ALTINTUĞ’a ait “Altıntuğ” ve Hüseyin BOZKAYA’ya ait “Bozkaya” isimli tekneler ise kısmen yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.