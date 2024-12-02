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PGM: Trafik kazalarına ve can kayıplarına hep birlikte “dur” diyelim

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PGM: Trafik kazalarına ve can kayıplarına hep birlikte “dur” diyelim
PGM: Trafik kazalarına ve can kayıplarına hep birlikte “dur” diyelim

Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Trafik kazalarına ve can kayıplarına hep birlikte ‘dur’ diyelim” denildi.

PGM’den yapılan açıklama şöyle:

“Ülkemiz genelindeki kamu yolları üzerinde bulunan birçok çember, yol kavşağı ve yaya geçitlerinde özellikle sürat, dikkatsiz sürüş ve ışıklandırma eksikliği kaynaklı sebeplerle meydana gelen trafik kazaları, geceleyin yolu kullanan yayalara ve araç sürücülerine büyük tehlike arz etmektedir.

Trafikte can kaybı, ağır yaralanma ve maddi kayıplara sebep olarak, bizlere ve halkımıza derin üzüntü veren trafik kazalarına hep birlikte “DUR” diyebilmek için, alınan polisiye tedbirlerin yanı sıra araç sürücüleri ile yolu kullanan yayalar tarafından aşağıda belirtilen trafik kurallarına uyulmalıdır.

Araç Sürücülerinin;

Seyredecekleri yolun durumunu (hız sınırı/aydınlatma/araç yoğunluğu/kötü hava koşulları v.b.) dikkate alarak çember, yol kavşağı ve yaya geçitlerine geldiklerinde, süratlerini salim hadde indirerek yavaş ve dikkatli seyretmeleri ve özellikle yaya geçitlerinde, geçiş önceliği bulunan yayalara durup yol vermelerinin yasal zorunluluk olduğunu hatırlatırız.

Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’nde Belirtildiği Gibi Yolları Kullanan Yayalar;

Yolun sağından ve varsa kaldırımdan veya banketten yürümek zorundadır.

Yerleşim merkezlerindeki yollarda, karşıdan karşıya geçecekleri zaman yaya geçitlerini kullanmalıdır.

Yaya geçidi olmayan yerlerde ise, yolun boş olduğu yerlerden ve seyir halindeki trafiği engellemeyecek şekilde yolu karşıdan karşıya geçmelidir. Ancak yaya geçidi olmayan dört yol, beş yol, altı yol ve benzeri kavşaklardan yolun bir tarafından öteki tarafına geçmemelidir.

Trafikte geceleyin yürüyüş yapacak veya koşacak olan kişilerin, kendilerini belirleyici açık renk kıyafet giymeleri ve beraberlerinde yansıtıcı bir cisim veya ışık bulundurmaları gerekmektedir.

Trafik kazalarının asgari seviyeye indirilebilmesi için, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının toplumun her kesimi tarafından önemsenmesi, gerekli önleyici tedbirlerin alınması ve trafik kurallarına uyulması gerekmektedir.”

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