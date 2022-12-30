PGM vatandaşı uyardı. “Yeni yıl kutlamalarında ateşli silahlar kullanmayın!”

Yeni yılı arifesinde çarşı merkezlerinde yoğunluk yaşandı… Vatandaşlar yeni yıl kutlamaları çerçevesinde alışverişlerini gerçekleştirdiler.

Okullarda ve birçok işyerinde de yılın son iş gününde mütevazi kutlamalar vardı.

Alışverişteki yoğunluk kent merkezlerinde trafiğe de yansıdı. Çarşı merkezlerine bağlanan yollarda yoğunluk yaşanıyor.

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) ise halkın yeni yılını kutlarken, yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesini sağlamak için tüm emniyet tedbirlerini alarak önlemleri en üst seviyeye çıkardığını duyurdu.

PGM tarafından yapılan açıklamada, “155 POLİS İMDAT”, “156 NARKOTİK”, “199 İTFAİYE” ve diğer telefon hatlarının her zaman olduğu gibi, 24 saat kesintisiz hizmette olacağı da belirtildi.

Alkollü araç kullanılmaması ve sürat yapılmaması istenen açıklamada şunlar kaydedildi

“Yeni yıl kutlamaları nedeniyle gerek trafikte, gerekse bulunduğunuz diğer ortamlarda kendinizin, sevdiklerinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için trafik kurallarına mutlaka uyunuz; sizin ve/veya başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananlar ile trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden polise bildiriniz; alkol almışsanız araç kullanmayınız. Gerekirse alkol almamış bir yakınınızdan yardım talep edin veya taksi hizmetlerinden faydalanınız; sürat yapmayınız.”

Kutlamalar sırasında ateşli silah kullanılmaması uyarısı da yapılan açıklamada, “Yeni yıl kutlaması sırasında ateşli silah kullanmayınız, kullanılmasının suç olduğunu da unutmayınız” denildi.