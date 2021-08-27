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PGM'den Açıklama: 41 Kilo 480 Gram Ağırlığında Uyuşturucu!

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PGM'den Açıklama: 41 Kilo 480 Gram Ağırlığında Uyuşturucu!
PGM'den Açıklama: 41 Kilo 480 Gram Ağırlığında Uyuşturucu!

Günümüzün en önemli toplumsal sorunlarından biri olan uyuşturucu, hem toplumların hem de devletlerin mücadele ettiği öncelikli sorunlar arasında yer almaktadır. Uyuşturucu madde ticaretinin sınır ötesine geçerek uluslararası bir boyut kazandığı günümüzde, bu sorunun birçok toplumun geleceğini tehdit ettiği gözlerden kaçmamaktadır.

Bu çerçevede Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü özellikle uyuşturucu madde tacirlerine ve yasadışı uyuşturucu maddeleri ülkeye sokmaya çalışan kişilere karşı mücadelesini yoğunlaştırmış bulunmaktadır.

Bu kapsamda Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Ağustos 2020 – 27 Ağustos 2021 tarihleri arasındaki bir yıllık dönem içerisinde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; 

  • Toplamda 41 kilo 480 gram ağırlığında muhtelif türlerde uyuşturucu maddeler ile;
  • 53 kök hintkeneviri bitkisi ve 1282 adet uyuşturucu madde içeren hap ele geçirilmiştir.

 

Ayrıca dönem içerisinde;

  • Toplam 391 kişi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.
  •  Bu kişilerin 168’i uyuşturucu madde satışı, 28’i KKTC’ye uyuşturucu madde ithal etme, 7’si hintkeneviri bitkisi ziraatı ve 1’i de uyuşturucu madde üretimi suçuyla itham edilmişlerdir.

 

Yıllık olarak 2015 yılından itibaren her yıl ele geçirilen toplam uyuşturucu miktarı ile sanık sayıları aşağıdaki çizelgededir.

 

YIL

(01 Ocak – 31 Aralık)

 

Operasyonlar Sonucu Ele Geçirilen Uyuşturucu Madde Miktarı

             Yakalanan Sanık          

                    Sayısı

2015 Yılı

11,593 Kg

                  269

2016 Yılı

13.219 Kg

313

2017 Yılı

12.447 Kg

409

2018 Yılı

8.441 Kg

329

2019 Yılı

24.938 Kg

311

2020 Yılı

27.240 Kg

282

 

Uyuşturucu konusunda yakalanan kişilerin son 5 yıl içerisindeki yaş dağılımına bakıldığı zaman;

  • Suç işleyen kişilerde özellikle 22 yaşından itibaren büyük bir artış gözlemlendiği;
  • 28 yaşından itibaren ise sayılarda azalma görüldüğü;
  • Uyuşturucu maddelerle bağlantılı suç işlemeye başlama yaşının kayıtlarda en düşük 17 olduğu;

Bu süreçte Polis Teşkilatı ile işbirliği içerisinde suçla mücadelede polise her konuda yardımcı olan başta değerli halkımız ile Devletimizin tüm kurum, kuruluşlarına teşekkür eder, Polis Teşkilatına olan desteğin devam edeceğine ve bu mücadeleye kararlılıkla ve cesaretle devam edileceğine inancımızı yineleriz.  

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