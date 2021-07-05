  • BIST 1.392,640
  • Altın 499,01
  • Dolar 8,6550
  • Euro 10,2500
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

PGM'den Adalı Cinayeti açıklaması!

» »
PGM'den Adalı Cinayeti açıklaması!
PGM'den Adalı Cinayeti açıklaması!

İşte açıklama;

Son günlerde, 1996 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen gazeteci-yazar Kutlu Adalı'nın ölümü ile ilgili; farklı kesimlerin kendi görüşleri doğrultusunda yazılı, görsel ve sosyal medya üzerinden yönlendirici haberler yer almaya başlamış ayrıca geçmişte gündeme gelmiş olan benzer konular ise yeniymiş gibi halk üzerinde algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

 

Merhum Kutlu Adalı'nın öldürülmesi sonrasında iddia edilen her bilgi ve beyan sonrası, mütemadiyen yapılan soruşturma ve araştırmalarda tüm gayretlere karşın suç faillerini tespit etmek mümkün olmamıştır. Bu nedenle de dosya “meydana çıkarılamadı” olarak tasnif edilmiş bulunmaktaydı.            

Son olarak ülke dışından yapıldığı bilinen bir sosyal paylaşım sitesinde, konu ile ilgili bazı açıklamalar içeren paylaşımlar yer almıştır.

Bahse konu bu paylaşım ve gelişmeler çerçevesinde, Polis Genel Müdürlüğü tarafından cinayet dosyası yeniden soruşturma ve araştırma kapsamına alınmıştır.

Bu maksatla Türkiye Cumhuriyeti makamlarından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında 25.12.1987 tarihinde imzalanan “Suçluların Geri Verilmesi, Mahkeme İlâmlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasası” uyarınca ilgili birimden gerekli bilgi talebinde bulunulmuştur.

Cinayet dosyası ile ilgili Polis Genel Müdürlüğünce gerekenler hassasiyetle yapılmaya devam edilmekte olup, araştırma ve incelemeler olay aydınlatılıncaya kadar elde edilecek yeni bilgiler çerçevesinde sürdürülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.       

PGM- BASIN SUBAYLIĞI

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yarın Adalı İçin Yapılacak Eyleme Katılım Çağrısı Yaptı05 Temmuz 2021 Pazartesi 18:07
  • Yeşiltepe’de Korkutan Yangın!05 Temmuz 2021 Pazartesi 17:32
  • KKTC'de "Covid-19 Delta Varyantı" var ancak "5000 Kişilik Eğlence" düzenlediler!05 Temmuz 2021 Pazartesi 17:07
  • Son Dakika:YDP Resmen ikiye bölündü!05 Temmuz 2021 Pazartesi 16:58
  • İnsan Hakları Derneği Federasyonu Savunan Partileri Eleştirdi05 Temmuz 2021 Pazartesi 16:25
  • Başbakan Saner: "Maske, mesafe, hijyene özen gösterilmeli"05 Temmuz 2021 Pazartesi 16:22
  • Merkez Bankası “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri İle Tefeciliğin Önlenmesine İlişkin Yasa”Da Yer Alan Bildirim Zorunluluğu Hakkında Duyuru Yaptı05 Temmuz 2021 Pazartesi 16:05
  • Maliye Bakanı Oğuz'dan ödeme açıklaması05 Temmuz 2021 Pazartesi 15:59
  • TDP Genel Başkanı Özyiğit: “Hayaller, Gerçeklerin Yerini Tutamaz”05 Temmuz 2021 Pazartesi 15:46
  • Spor İhtisas Komisyonu Arıklı’nın Talimatıyla Toplanıyor05 Temmuz 2021 Pazartesi 15:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti