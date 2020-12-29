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PGM'den adı rüşvet olayına karışan Polis Başmüfettişi hakkında açıklama

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PGM'den adı rüşvet olayına karışan Polis Başmüfettişi hakkında açıklama
PGM'den adı rüşvet olayına karışan Polis Başmüfettişi hakkında açıklama

Bugün yerel bir gazetede, “Komplo Pazarlığı” başlığı altında, bir Polis Başmüfettişi hakkında, bir rüşvet olayı bahane edilerek görevden uzaklaştırıldığı iddiası ile ilgili habere yer verilmiştir. 

 

       Konu ile ilgili olarak Polis Başmüfettişi hakkında;  Resmi Evrak Sahteleme, Tedavüle Sürme, Sicillerde Sahtekarlık Yapma, Görevi Kötüye Kullanma ve Sahtekarlıkla Kayıt Temin Etme suçlarından bir dosya,

       Rüşvet Almak, Resmi Evrak Sahtelemek, Sicillerde Sahtekarlık Yapmak, Yalan İfade Vermeye Teşvik Etmek, Görevi Kötüye Kullanmak ve Kamu Görevlisi Tarafından Hırsızlık suçlarından ise başka bir dosya olmak üzere tanzim edilen iki ayrı dosya Başsavcılığa iletilmiştir.

 

       Her iki dosya ile ilgili dava süreci Yüce Mahkemede halen devam etmektedir. 

 

       Yapılan yayının, halen yargısal işlemin devam ettiği sırada işlemi yanlış aksettirerek Polis Genel Müdürlüğünü yıpratıcı ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte asılsız iddialara yer verildiği görülmektedir.

 

       Kamuoyunun bilgisine sunulur.

 

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