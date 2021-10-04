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PGM'den Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele" eğitimi

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Polis Genel Müdürlüğü ve İlçe Polis Müdürlüklerinde, Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şebeleri’nde görev yapan toplam 25 personele  “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele" eğitimi veriliyor.
PGM'den Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele" eğitimi

Polis Genel Müdürlüğü ve İlçe Polis Müdürlüklerinde, Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şebeleri’nde görev yapan toplam 25 personele  “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele" eğitimi veriliyor. Polis Okulu Müdürlüğünde, 04-08 Ekim tarihleri arasında beş gün sürecek eğitimler, TC Emniyet Genel Müdürlüğü’nden ülkemize gelen eğitmenler tarafından verilecek.

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Tüm kesimlere olduğu gibi, kadına karşı şiddet konusunda da son derece hassas olan Polis Genel Müdürlüğü, Eylül ayı itibariyle tüm ilçelerde Kadına Karşı Şiddet birimleri oluşturmasının ardından halkımıza daha kaliteli hizmet vermek adına hizmet içi eğitimlerle bu konudaki kararlılığını sürdürüyor.

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