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PGM'den çok önemli dolandırıcılık uyarısı!

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PGM'den çok önemli dolandırıcılık uyarısı!
PGM'den çok önemli dolandırıcılık uyarısı!

DOLANDIRICILARA DİKKAT!

Son günlerde, yurt dışı Türkiye hatları kullanılarak özellikle yaşlı kişileri arayan ve kendilerini savcı/polis olarak tanıtan bazı kötü niyetli kimliği meçhul şahıslar; aradıkları kişilere, banka hesaplarındaki mevduatlarının güvende olmadığını, kendilerine verdikleri hesap numarasına mevduatlarını aktarmaları halinde tüm paralarının kendilerine iade edileceği yönünde telkinde bulunulduğu yönünde polise şikayetler yapılmaktadır. Halkımızın bu tür kötü niyetli kişilere itibar etmemeleri, böyle bir durum ile karşılaşmaları halinde en kısa sürede olaydan polisi haberdar etmeleri önemle rica olunur.

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