PGM'den Dolandırıcılık Uyarısı!

YURT DIŞI KAYNAKLI TELEFON DOLANDIRICILARINA DİKKAT!

Türkiye telefon hatlarını kullanarak, özellikle bankalarda yüksek miktarda parası bulunan emekli vatandaşlarımızı hedef alarak arayan ve kendilerini polis mensubu veya savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, söz konusu emekli vatandaşlarımızı yüksek meblağlarda dolandırma girişimlerine devam ediyor.

Telefonla arayan dolandırıcılar; aradıkları şahıslara karşı inandırıcılıklarını yükseltmek amacıyla ülkemizde bulunan resmi kurumlardan aradıklarını söyleyip, polise ait telefon hatlarını ilgili kişilere vermek suretiyle dolandırma girişimlerini sürdürdükleri tespit edilmiştir.

Halkımız bilemelidir ki ülkemizde görevli hiçbir polis mensubu ve/veya savcı vatandaşı arayarak para talep etmemektedir.

Son olarak, 20 Eylül 2021 tarihinde ülkemizde meydana gelen ve polise yansıyan son iki mesele ile ilgili olarak, mağdur olan vatandaşlarımızın polise erken şikayette bulunmaları ve Polis Teşkilatımızın, yetkili kurumlarla koordineli, hızlı ve titiz bir çalışma göstererek emekli vatandaşlarımızın dolandırıcıların yönlendirmesi ile yurt dışına havale/eft yöntemiyle göndermiş oldukları yüksek meblağlardaki paraların dolandırıcılar tarafından ele geçirilmesi engellenmiştir.

Emekli aile büyüklerimizin bu tür mağduriyetleri yaşamaması için hepimize görevler düşmektedir. Bu çerçevede emekli aile büyüklerimizin bu tür kötü niyetli kişilere itibar etmemeleri yönünde evlatları ve yakınları tarafından bir kez daha uyarılmaları önemle rica olunur.