PGM'den fırtına ile ilgili uyarı!

Polis Genel Müdürlüğü'nden fırtına ile ilgili uyarı geldi...

Polis Genel Müdürlüğü’nün (PGM) resmi sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği duyurusunda, halkı şiddetli rüzgar nedeniyle uyardı.

PGM tararfınca yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Değerli halkımız, ülke genelinde etkisini gösteren şiddetli fırtına nedeniyle kendi emniyetiniz için araçlarınızı ağaç altına veya fırtına nedeniyle olası hasar görebilecek yerlere park etmeyiniz. Sevdiklerinizle huzurlu ve olaysız bir pazar günü geçirmenizi diliyoruz."