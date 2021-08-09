PGM'den halka çok önemli duyuru

İşte açıklama;

1. Seyahat halinde iken araçlarımızdan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atılmamalıdır.

2. 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında temizlik maksadı ile olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır.

3. Çevreye atılan cam şişeler ve içi su dolu pet şişeler güneş ışınlarından mercek görevi görüp yangına sebebiyet vermektedir.

4. Mangal kömürlerini tamamen söndüğünden emin olmadan çöp içerisine veya herhangi bir yere dökmeyiniz.

5. İş yerlerimiz ve konutlarımızda elektrik tesisatlarında aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarımızın uzman kişilerce kontrolünü sağlamalıyız.

6. Araçlarımızın içerisinde azami 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

7. Elektrik Panolarının yanına, azami 6 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve cihazların kullanımının bilinmesi yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikenin önlenmesinde büyük fayda sağlayacaktır.

8.İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

9. Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.

PGM – İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ