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PGM'den halka çok önemli UYUŞTURUCU duyurusu

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PGM'den halka çok önemli UYUŞTURUCU duyurusu
PGM'den halka çok önemli UYUŞTURUCU duyurusu

 SAHİLLERİMİZDE BULUNAN UYUŞTURUCU MADDE İÇEREN PAKETLER

Uzun bir süredir KKTC’nin farklı bölgelerindeki sahillerinde, uyuşturucu madde içeren paketlerin olduğu tespit edilmektedir.

Polis Ekiplerinin sahillerimize vuran uyuşturucu paketleri ile ilgili arama çalışmaları sürerken, bu paketler zaman zaman sivil şahıslar tarafından da bulunmaktadır. Bugüne değin toplam 17 kişi, sahilde bulduğu uyuşturucu paketleri ile ilgili polise bilgi vererek konu hakkında büyük bir duyarlılık göstermiştir.

Daha önce sahilde bulduğu uyuşturucu madde içeren paketleri alıp polise bilgi vermeyen toplam 7 kişi ise, polis tarafından tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem yapılmış ve yargıya havale edilmişlerdir. Ayrıca geçmişte, bulduğu uyuşturucu madde içeren paketi polise teslim etmeyen 1 kişi polis tarafından tespit edilerek aleyhinde yasal işlem başlatılmış ve mahkeme tarafından yargılanarak 6 yıl hapislik cezasına çarptırılmıştır.  

Nitekim, 13.03.2023 tarihinde Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 1 kişinin tasarrufunda sahillerimize vuran uyuşturucu türü ile aynı olan yaklaşık 1 kilo 800 gram ağırlığında, hintkeneviri (kubar esrar) türü uyuşturucu madde tespit edilmiş ve bahse konu şahıs tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.

Bu bağlamda, sahillerimizde veya başka bir yerde bulduğu uyuşturucu madde içeren paketi polise etmeyen şahısların suç işlemiş olacağını bir kez daha hatırlatırız.

Sahillerimizde bulduğu uyuşturucu madde paketleri hakkında büyük bir duyarlılık göstererek olayı hemen polise bildiren şahıslara ise, başta uyuşturucu ile mücadele olmak üzere suçla mücadelede Polis-Halk işbirliğine yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ederiz.

PGM-BASIN SUBAYLIĞI

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