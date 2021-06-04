PGM'den İskele duyurusu

İskele’de telefon arızası nedeniyle polisin normal hatları ve 155 numaralı imdat hattı devre dışı kaldı.
Arıza giderilene kadar İskele Polisi’ne 0548 811 7000 çağrı numaralı hattından ulaşılabileceği duyuruldu.
İskele’de telefon arızası nedeniyle polisin normal hatları ve 155 numaralı imdat hattı devre dışı kaldı.
Arıza giderilene kadar İskele Polisi’ne 0548 811 7000 çağrı numaralı hattından ulaşılabileceği duyuruldu.
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