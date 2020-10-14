PGM'den okulların açılmasıyla ilgili duyuru

Ülkemizde içinde bulunduğumuz hafta itibariyle 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına

tüm dünyayı etkisi altına alan virüs salgını nedeniyle gecikmeli olarak ve ayrıca ilk ve orta

dereceli okullarımızda kademeli şekilde başlamış bulunuyoruz. Okulların açılması ile

yoğun olan trafik akışı okul giriş ve çıkış saatlerinde daha da yoğunlaşacaktır. Trafikte

yaşanacak olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla yetkili diğer kurum ve kuruluşlar

yanında Polis Genel Müdürlüğü tarafından da gerekli önlemler alınmıştır.

Trafik eğitiminin ailede başladığı unutulmamalı ve çocuklarımızı trafikteki davranışları

konusunda eğitmeli ve çocukların daima büyüklerini örnek aldıkları bilinciyle onlara trafikte

bulunduğumuz zaman örnek olmalıyız. Çocuklarımızı okula bırakırken veya okuldan

alırken, okul kapıları önüne araçlarımızı park edip giriş-çıkış kapıları önünde yığılmalara

sebep olunmamalı ve trafiği tehlikeye sokacak ortamlar yaratılmamalıdır.

Sürücüler, özellikle okulların olduğu bölgelerde öğrencilerin davranışlarını takip

ederek doğacak tehlikelere karşı önceden hazırlıklı olmalı, park halindeki araçlar

arasından çocukların aniden yola dikkatsizce atılabileceğini düşünmeli ve okul önlerinde

bisiklet kullanan öğrencilere de dikkat edip sürat yapmadan araç kullanmalıdır. Sürücüler

araçlarını yaya geçitlerine ve köşe başlarına park ederek diğer sürücü ve yayalara tehlike

yaratmamalıdır.

Toplu taşımacılık yapan araç sürücüleri daima trafik kurallarına uymalı, öğrencileri

salimen okullarına taşımakla sorumlu olduklarını unutmamalıdırlar. Yolcuları ayakta

taşımamalı, otobüs durmadan öğrencilerin araçtan inmesini mümkün kılmamak için otobüs

kapısı açılmamalıdır. Trafiğin uygun ve emniyetli olduğu noktalarda yolcu indirip

alınmalıdır. İçerisinde bulunduğumuz virüs salgını nedeniyle otobüslerde seyahat etmekte

olan tüm görevli ve öğrencilerin maske takma ve mesafeli oturma düzeni kurallarına

uymaları sağlanmalıdır. Öğrencileri araçtan indirdikten sonra, her zaman gözlemleyerek

güvende olduklarından emin olduktan sonra hareket edilmelidir. Öğrenci taşımacılığında

kullanılan otobüs ve minibüslerde on bir yaşından küçük öğrencilerin taşınması halinde,

küçük yolcuların güvenliğinden sorumlu olacak bir refakatçi bulunmalıdır.

Öğrencilerimiz, okullarına emniyet içinde gidebilmek için son derece dikkatli olmalı,

daima kaldırımda yürümeli, kaldırım yoksa yolun sağ tarafını kullanmalıdır. Yolu kontrol

etmeden aniden yola atılmamalı ve yolda yürürken arkadaşlarıyla el şakası yaparak yol

içerisinde kendilerini tehlikeye atacak hareketler yapmamalıdır. Karşıdan karşıya geçerken

görüş açısının uzun olduğu yerler, yaya geçitleri ve polisin bulunduğu yerler tercih

edilmelidir. Bunun dışında karşıya geçilecekse yolun sağını ve solunu kontrol etmeden ani

olarak yol içerisine çıkmamalı ve sürücülerin kendilerini görebileceği yerlerden veya varsa

yaya geçitlerini kullanarak koşmadan ancak hızlı adımlarla karşıya geçilmelidir. Otobüs

veya araçlarda ayakta durmayıp, vücudun herhangi bir yerini araçtan dışarı

çıkarmamalıdır. Araçlardan inerken mutlaka yol kenarına açılan kapıları kullanmalı,

kendilerinden küçük kardeşlerine ve arkadaşlarına daima örnek olunacak tutum ve

davranışlar içerisinde olmalı ve öğrendiklerini onlara da öğretmelidirler.

Öğretmenlerimiz, çocuklarımızı geleceğe hazırlarken trafik kuralları ile ilgili bilgileri

özenle aktarmalı ve hayatın her kesiminde trafikle içiçe yaşamak zorunda olduğumuzu ve

buna adapte olurken bilmemenin veya hata yapmanın bedelini çok ağır bedellerle

ödeyebileceğimizi unutmayarak trafik kurallarına uymayı bir bilinç haline getirebilmeyi

hedef edinmeliyiz.

Trafikte herkesin bir birine saygı göstererek kurallara uyması halinde yaşanabilecek

üzücü olayların önlenebileceğini hatırlatır, huzurlu ve güvenli bir trafik ortamı dileriz.