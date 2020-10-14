PGM'den okulların açılmasıyla ilgili duyuru

Ülkemizde içinde bulunduğumuz hafta itibariyle 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına
tüm dünyayı etkisi altına alan virüs salgını nedeniyle gecikmeli olarak ve ayrıca ilk ve orta
dereceli okullarımızda kademeli şekilde başlamış bulunuyoruz. Okulların açılması ile
yoğun olan trafik akışı okul giriş ve çıkış saatlerinde daha da yoğunlaşacaktır. Trafikte
yaşanacak olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla yetkili diğer kurum ve kuruluşlar
yanında Polis Genel Müdürlüğü tarafından da gerekli önlemler alınmıştır.
Trafik eğitiminin ailede başladığı unutulmamalı ve çocuklarımızı trafikteki davranışları
konusunda eğitmeli ve çocukların daima büyüklerini örnek aldıkları bilinciyle onlara trafikte
bulunduğumuz zaman örnek olmalıyız. Çocuklarımızı okula bırakırken veya okuldan
alırken, okul kapıları önüne araçlarımızı park edip giriş-çıkış kapıları önünde yığılmalara
sebep olunmamalı ve trafiği tehlikeye sokacak ortamlar yaratılmamalıdır.
Sürücüler, özellikle okulların olduğu bölgelerde öğrencilerin davranışlarını takip
ederek doğacak tehlikelere karşı önceden hazırlıklı olmalı, park halindeki araçlar
arasından çocukların aniden yola dikkatsizce atılabileceğini düşünmeli ve okul önlerinde
bisiklet kullanan öğrencilere de dikkat edip sürat yapmadan araç kullanmalıdır. Sürücüler
araçlarını yaya geçitlerine ve köşe başlarına park ederek diğer sürücü ve yayalara tehlike
yaratmamalıdır.
Toplu taşımacılık yapan araç sürücüleri daima trafik kurallarına uymalı, öğrencileri
salimen okullarına taşımakla sorumlu olduklarını unutmamalıdırlar. Yolcuları ayakta
taşımamalı, otobüs durmadan öğrencilerin araçtan inmesini mümkün kılmamak için otobüs
kapısı açılmamalıdır. Trafiğin uygun ve emniyetli olduğu noktalarda yolcu indirip
alınmalıdır. İçerisinde bulunduğumuz virüs salgını nedeniyle otobüslerde seyahat etmekte
olan tüm görevli ve öğrencilerin maske takma ve mesafeli oturma düzeni kurallarına
uymaları sağlanmalıdır. Öğrencileri araçtan indirdikten sonra, her zaman gözlemleyerek
güvende olduklarından emin olduktan sonra hareket edilmelidir. Öğrenci taşımacılığında
kullanılan otobüs ve minibüslerde on bir yaşından küçük öğrencilerin taşınması halinde,
küçük yolcuların güvenliğinden sorumlu olacak bir refakatçi bulunmalıdır.
Öğrencilerimiz, okullarına emniyet içinde gidebilmek için son derece dikkatli olmalı,
daima kaldırımda yürümeli, kaldırım yoksa yolun sağ tarafını kullanmalıdır. Yolu kontrol
etmeden aniden yola atılmamalı ve yolda yürürken arkadaşlarıyla el şakası yaparak yol
içerisinde kendilerini tehlikeye atacak hareketler yapmamalıdır. Karşıdan karşıya geçerken
görüş açısının uzun olduğu yerler, yaya geçitleri ve polisin bulunduğu yerler tercih
edilmelidir. Bunun dışında karşıya geçilecekse yolun sağını ve solunu kontrol etmeden ani
olarak yol içerisine çıkmamalı ve sürücülerin kendilerini görebileceği yerlerden veya varsa
yaya geçitlerini kullanarak koşmadan ancak hızlı adımlarla karşıya geçilmelidir. Otobüs
veya araçlarda ayakta durmayıp, vücudun herhangi bir yerini araçtan dışarı
çıkarmamalıdır. Araçlardan inerken mutlaka yol kenarına açılan kapıları kullanmalı,
kendilerinden küçük kardeşlerine ve arkadaşlarına daima örnek olunacak tutum ve
davranışlar içerisinde olmalı ve öğrendiklerini onlara da öğretmelidirler.
Öğretmenlerimiz, çocuklarımızı geleceğe hazırlarken trafik kuralları ile ilgili bilgileri
özenle aktarmalı ve hayatın her kesiminde trafikle içiçe yaşamak zorunda olduğumuzu ve
buna adapte olurken bilmemenin veya hata yapmanın bedelini çok ağır bedellerle
ödeyebileceğimizi unutmayarak trafik kurallarına uymayı bir bilinç haline getirebilmeyi
hedef edinmeliyiz.
Trafikte herkesin bir birine saygı göstererek kurallara uyması halinde yaşanabilecek
üzücü olayların önlenebileceğini hatırlatır, huzurlu ve güvenli bir trafik ortamı dileriz.
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