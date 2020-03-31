PGM'den önemli duyuru

Polis Genel Müdürlüğü bu akşam yürürlüğe giren, 21.00-06.00 saatlerin arasında sokağa çıkma yasağı ile ilgili duyuruda bulundu.

Polisin yaptığı açıklama şu şekilde:

“BU AKŞAMDAN, 10 NİSAN 2020 TARİHİNE KADAR, 21:00 – 06:00 SAATLERİ ARASINDA SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANMIŞTIR.

Bakanlar Kurulu tarafından, 23/03/2020 tarihinde saat 00:00’dan itibaren 14 gün süre ile kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, 31/03/2010 tarihinden 10/04/2020 tarihine kadar (her iki tarih dahil) gece saat 21:00’den sabah saat 06:00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.

Bu emirnameye göre, gece saat 21:00’den sabah saat 06:00’ya kadar sokağa çıkmak yasaklanmıştır.

Bakanlar Kurulu, ilgili emirname ile aşağıda belirtilen ve bugüne kadar Bakanlar Kurulu ile faaliyette bulunmasının zaruri ve elzem olduğu kabul edilen özel ve kamu sektörleri ile bu sektörlerin gece (21.00 – 06:00) çalışması zorunlu olan çalışanları, görev saatleri içerisinde bu emirnamedeki yasaktan muaf tutmuştur.

a) Gece çalışması zaruri olan hizmetlerde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı sektörde çalışanlara, kurumları tarafından gece vardiyasında (21:00 – 06:00) çalıştıklarına dair izin/görev kağıdı verilecektir.

b) Marketler, fırınlar (imalat bölümü hariç), kasaplar, petrol istasyonları, balık satıcıları 31/03/2020 tarihinden 10/04/2020 tarihine kadar en geç 20:00’de işyerlerini kapatmak zorundadırlar.

c) Gece çalışması zorunlu olup üretimin devamı için aciliyet ve zorunluluk gerektiren özel işletmeler ise; fırınların imalat bölümü, özel güvenlik hizmetleri, 21:00 – 06:00 arası çalışması zorunlu olan arıcılar, hayvansal üretim, süt sağım ve nakliyesi, özel medya kuruluşlarının gece çalışan vardiya ekibi, özel üniversitelerin gece çalışan yurt hizmetleri, GSM ve iletişim arıza ve destek hizmeti veren kurumlar, narenciye paketleme, taşıma, profesyonel balık üreticileri, özel klinik ve özel hastaneler, un ve su fabrikalarının gece vardiya personeli vb. olup, özel sektör işverenlerinin gece 21.00 – 06:00 arası çalışanlarına hangi işletmesinde ne maksatla ve gece hangi saatlerde çalıştığına dair görev kağıdı vermesi zorunludur.

d) “c” maddesinde sayılan hallerden birine girmeyen ve fakat çalışmasının zorunlu olduğu talebinde bulunan işletmelerin ilgili ilçe kaymakamlık ve/veya polis karakolundan izin alması zorunludur.

5- Tüm sektör çalışanları, kendilerine verilen özel izin/görev belgelerini yanlarında kimlikleri ile birlikte taşımak zorundadırlar.

Emirnameye aykırı davrananlar suç işlemiş olurlar ve bir yıla kadar hapis cezası veya para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

Halkımızdan, hepimizin sağlığı ve güvenliği için alınan kararlara harfiyen uymalarını ve evlerinde kalmalarını önleme rica ederiz.”