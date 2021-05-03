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PGM'den önemli uyarı

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PGM'den önemli uyarı
PGM'den önemli uyarı

Yaz mevsiminin gelişi ve hava sıcaklıklarının artmasından dolayı yangın vakalarında artış olduğu görülmektedir.

Yangın belirtisi gördüğünüzde derhal 199 İtfaiye, 155 Polis İmdat, 177 Orman Yangın veya 101 Sivil Savunma Acil telefon hatlarından birini arayarak yetkililere haber veriniz.

Değerli halkımızın, aşağıdaki önlemleri zamanında alarak, yangınları önlemede gerekli hassasiyeti göstereceklerine ve sorumlu birer vatandaş olarak davranış sergileyeceklerine inanıyoruz. 

Sorumlu bireyler olarak;

a. 1 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında, arazi ve ormanlarda ateş yakmanın yasak olduğunu unutmayınız.

b. Şişe ve cam parçalarının güneş altında kaldığı zaman mercek görevi yaptığını ve yangınlara neden olabildiğini unutmayınız.

c. Açık yerler ve özellikle ormanlık alanlarda, arazilerde ve yollarda içtiğiniz sigarayı çevreye atmayınız.

d. Kullandığınız tarımsal araçların kontrolünü yapınız. Özellikle hasat dönemlerinde, araçlarının elektrik kaçağı olan veya egzozu delik-çürük olan araçları kullanmanız durumunda atılan kıvılcımın bir serveti yok edebileceğini göz önünde bulundurunuz.

e. Elektrik telleri ile temas eden ağaçların budanabilmesi veya birbirine temas eden elektrik hatlarının tamiri için gecikmeden yetkililere bilgi veriniz.

f. Ev ve iş yerlerimizin çevresindeki otları sökerek veya sürdürerek temizleyiniz. Temizlik için asla ateş yakmayınız, çıkan kuru otları belediyeler ile temasa geçerek kaldırılmasını sağlayınız.

g. Çıkabilecek yangılara karşı ilk müdahalede bulunmak amacı ile eviniz-işyerinizde bakımı ve kontrolü düzenli yapılan bir adet 6 kg kapasiteli çok maksatlı kuru kimyevi toz veya 3 kg kapasiteli karbondioksit tipi yangın söndürme cihazı bulundurmanız sizin yararınıza olacaktır.

h. Kullandığınız tarımsal araçlar için 1’er adet 6 kg’lık Kuru Kimyevi Toz, özel veya iş araçları için ise 1’er adet 2 kg’lık Kuru Kimyevi Toz bulundurmanız yararlı olacaktır.

ı. Yangına sebep olabilecek, ihmal, tedbirsizlik ve dikkatsizliklerden kaçınınız. Yangın belirtisi gördüğünüzde hemen 199 İtfaiye veya 155 Polis İmdat Acil telefon hatlarından durumu ilgililere bildiriniz. Yangın söndürme çalışmalarına katılarak veya yardımcı olarak katkı sağlamanın bir vatandaşlık görevi ve yasal yükümlülük olduğunu saygı ile hatırlatırız.

 

PGM - İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

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