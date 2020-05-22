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PGM'den Ramazan Bayramı mesajı

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PGM'den Ramazan Bayramı mesajı
PGM'den Ramazan Bayramı mesajı

Değerli Halkımız,

Hayatımızda önemli bir yeri bulunan dini bayramlar, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği, umutların canlandığı müstesna günlerden biridir. Hoşgörü, barış ve kardeşlik ortamının toplumun tüm kesimlerinde oluşmasının, sorunların çözümünde de etkili olacağını hiçbir zaman unutmamalıyız.

Polis Genel Müdürlüğü olarak Ramazan Bayramını halkımızın huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için, görev ve sorumluluklarımızın gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini almış bulunmaktadır. 

Şikayetlerinizi ve yardım taleplerinizi değerlendirmek için her zaman olduğu gibi “155 POLİS İMDAT, 199 İTFAİYE,  156 ALO NARKOTİK”  ve diğer telefon hatları ile kesintisiz 24 saat siz değerli halkımızın hizmetinde olacağız. 

Bizleri ve halkımızı derin üzüntüye boğan, ülkemizi maddi ve manevi kayıplara uğratan trafik kazalarına hep birlikte  “dur” diyebilmek için, aldığımız tedbirlerin yanında sizlerin de yardım ve desteğine ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. 

Bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak olan trafikte, kendinizin, sevdiklerinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için;

  • Trafik kurallarına mutlak surette uyunuz ve uymayanları uyarınız.

  • Alkol almışsanız araç kullanmayınız, gerekirse polisten yardım isteyiniz.

  • Aracınızı yolların konumunu dikkate alarak ve gerekli özeni göstererek sürünüz.

  • Kendilerinin ve başkalarının can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananları ve trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden polise ihbar ediniz. 

  • Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın, bir şeyler yiyip içmenin sürücünün dikkatini dağıtacağını asla unutmayınız.

  • Sürat yapmayınız. Süratin yolları değil kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız.      

  • Trafikte önceliğiniz; “hız yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak” olsun. 

  • Halkımızın bayram süresince rehavete kapılmadan korona virus salgını kapsamında alınan tüm kurallara uymaya, hem kendilerinin hem de sevdiklerinin sağlığı için  sosyal mesafeyi korumaya davet eder, sokağa çıkarken maske takmanın yasal zorunluluk olduğunu bir kez daha hatırlatırız. 

 

Tüm halkımızın Ramazan Bayramını, en içten dileklerimizle kutlar, sağlıklı huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ederiz. 

                 

              POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

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