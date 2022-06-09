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PGM'den TC'den Polis Geliyor iddialarına yanıt

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Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti’nden ülkemize 200 kişilik Çevik Kuvvet polisinin geleceği yönündeki, tamamen asılsız haber ve yorumlar esefle izlenmektedir.​​​​​​​
PGM'den TC'den Polis Geliyor iddialarına yanıt

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan, Türkiye Cumhuriyeti’nden ülkemize 200 kişilik Çevik Kuvvet polisinin geleceği yönündeki, tamamen asılsız haber ve yorumlar esefle izlenmektedir.

Haberde iddia edilen böyle bir konu Polis Teşkilatının gündeminde ve düşüncesinde yer almamaktadır.

Toplumda kabul görüp bir yeri olduğu iddia edilen kurum ve şahısların, böyle bir oluşumu nasıl hayal edip sahiplenilmesi de insanı hayrete düşürmektedir.

Toplumda infial yaratmaya yönelik bu tür asılsız haberlerin kimseye fayda sağlamayacağı gibi Polis Genel Müdürlüğü’nün de halkının nazarındaki itibarına gölge düşürmeyeceği herkesçe bilinmelidir.      

Devletimizin en güvenilir kurumları arasında yer alan Polis Genel Müdürlüğü ve yetkilileri aleyhinde bu şekilde haber yapanlar, konu ile ilgili gerçekleri yetkililerden araştırmak yerine, kulaktan dolma bilgileri yaymayı maalesef alışkanlık haline getirmişlerdir.

Polis Genel Müdürlüğü, toplumun genelini ilgilendiren olay ve bilgiler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek üzere uygun yer ve zamanda basın kuruluşları ile bilgi paylaşımı yapmaktadır. Polis yetkilileri ile temasa geçilmesi durumunda da kendilerine Bilgi Edinme Yasası tahtında gerekli bilgiler verilmektedir.

Polis Genel Müdürlüğü halkımıza gerçek bilgileri vermeye devam edecektir.   

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.

      PGM – BASIN SUBAYLIĞI

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