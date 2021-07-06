PGM'ye Siyah çelenk! 25 Yıl geçti Adalı'nın katilleri daha bulunamadı!
Bu Memleket Bizim Platformu, Kutlu Adalı’nın ölüm yıl dönümü nedeniyle Polis Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak siyah çelenk bıraktı
PGM'ye Siyah çelenk! 25 Yıl geçti Adalı'nın katilleri daha bulunamadı!
Bu Memleket Bizim Platformu, Kutlu Adalı’nın ölüm yıl dönümü nedeniyle Polis Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak siyah çelenk bıraktı
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