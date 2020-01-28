Philadelphia’daki otelden içinde 500 bin dolarlık mücevher bulunan sırt çantası çalındı

ABD’nin Philadelphia kentindeki bir otelden içinde 500 bin dolar (2.98 milyon lira) değerinde mücevher bulunan sırt çantası çalındı.

Philadelphia polisi, çantanın dün sabah Sofitel Otel’den çalındığını açıkladı ve çalan şahsın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı.

Hırsızı gören, herhangi bir bilgiye sahip kişi veya kişilerin kendilerine ulaşmasını isteyen polis çantanın sahibi olan müşterinin kimliğini açıklamadı.

Açıklamada, “Hırsız, siyah pantolon, siyah ceket ve kırmızı gömlek giyiyordu. Boyu 1.8 metre civarında. Çantanın içinde çok değerli mücevherler var. Nerede olduğunu bilen veya tanıyan bizimle iletişim kursun” dendi.