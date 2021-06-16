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Philips 3-4 milyon civarında solunum cihazını geri çağırdı

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Philips, dünya genelinde 3-4 milyon civarında uyku apne cihazı olarak bilinen Sürekli Pozitif Havayolu Cihazı (CPAP) ve ventilatörünü, içlerindeki köpüklerin zehirlenmeye yol açma riski nedeniyle geri çağrıldığını açıkladı.
Philips 3-4 milyon civarında solunum cihazını geri çağırdı

Indiatoday gazetesinin haberine göre Philips, söz konusu cihazların, cihaz sesinin yalıtımı için kullanılan köpüklerin bozulabileceği, köpüğün bozulmasıyla ortaya çıkan gazın zehirli olabileceği veya kanser riskine neden olabileceği gerekçesiyle geri çağrıldığını duyurdu.

Geri çağrılan 3-4 milyon cihazın yüzde 80’ini CPAP, yüzde 20’sini ventilatörlerin oluşturduğunu dile getiren Philips, geri çağırma kapsamındaki cihazlarının yarısından fazlasının ABD’de olduğunu kaydetti.

Şirket, CPAP kullanıcılarına cihazları kullanmayı bırakmaları, mekanik vantilatör kullananların ise doktorlarıyla konuşmadan cihazı kullanmayı durdurmamaları veya tedavi şekillerini değiştirmemeleri çağrısında bulundu.

Geri çağrılan cihazlar şunlar:

  • Ventilatör - E30
  • Ventilatör - DreamStation ASV
  • Ventilatör - DreamStation ST, AVAPS
  • Ventilatör - SystemOne ASV4
  • Ventilatör - C Series ASV, S/T, AVAPS
  • Ventilatör - OmniLab Advanced Plus In-Lab Titration Device
  • Ventilatör - SystemOne (Q series)
  • Ventilatör - DreamStation CPAP, Auto CPAP, BiPAP
  • Ventilatör - DreamStation GO CPAP, APAP
  • Ventilatör - Dorma 400, 500 CPAP
  • Ventilatör - REMStar SE Auto CPAP
  • Ventilatör - Trilogy 100 Ventilator
  • Ventilatör - Trilogy 200 Ventilator
  • Ventilatör - Garbin Plus, Aeris, LifeVent Ventilator
  • A-Series BiPAP Hybrid A30 (ABD pazarında geçerli değil)
  • Ventilatör - A-Series BiPAP V30 Auto
  • A-Series BiPAP A40 (ABD pazarında geçerli değil)
  • A-Series BiPAP A30 (ABD pazarında geçerli değil)
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