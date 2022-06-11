Pi sayısında rekor: 100 trilyon basamağı hesaplandı

Google Cloud geliştiricisi savunucularından Emma Haruka Iwao, pi sayısının hesaplanan basamak sayısında üç yıl önceki rekorunu kırdı. 2019’da pi’yi 31.4 trilyonuncu basamağına kadar hesaplayan Iwao, şimdi aynı Google Cloud programını kullanarak 100 trilyonuncu basamağa kadar gelebildi.

Ekim 2021’de süreci başlatan Iwao, aynı araçları ve teknikleri kullanmasına rağmen bir önceki hesap işlemine göre çok daha hızlı ilerledi. Iwao, hesaplamalarıyla ilgili yazdığı blog yazısında, ilk rekor kırdığında bilgisayarın yaklaşık 19.000 TB veri işlediğini ancak bu defa 100 trilyon basamağı hesaplamak için 82.000 TB veri işlediğini belirtti.

Yine de, ekstra işlem hızına rağmen, hesaplamanın tamamlanması 2022 Pi Günü’nü kaçırdı.