Pi Sayısında Yeni Rekor: 62.8 Trilyon Basamak

Bilim insanları sonsuz Pi sayısında yeni bir hesaplama rekoru kırdı. Toplamda 108 gün ve 9 saat süren hesaplama sonucu 62.8 trilyon basamak elde edildi. Araştırmacılar son 10 basamağı da paylaştı. İşte Pi sayısına ilişkin ilginç bilgiler...

Söz konusu hesaplama 108 gün ve 9 saat sürdü. Bu süre uzun gibi görünse de bir önceki rekorun neredeyse üçte birine denk geliyor. 2019 yılındaki rekorda 50 trilyon basamak hesaplanmıştı.

Graubuenden Üniversitesi Uygulamalı Bilimler bölümünün yaptığı çalışmayla 2020 rekoru da kırılmış oldu. Bilim insanları ayrıca 62.8 trilyonluk yeni rekorun son 10 basamağını da paylaştı.

Bir Word sayfasına Times New Roman yazı tipinde ve 11 puntoda 4 bin 180 rakam yazılabiliyor.

Eğer araştırmacılar buldukları sayısı yazıcıdan çıkarmak isterse 15 milyardan fazla A4 boyutunda kağıda ihtiyaç duyacaklar.

Guinness Rekorlar Kitabı'na verilen sertifikaya göre Pi sayısının şimdiye kadar hesaplanan en son 10 basamağı 7817924264 oldu. Pi sayısı bir dairenin çevresinin çapına bölünmesinden elde ediliyor.

Bir tekrar dizilimi tespit edilemeyen Pi sayısının sonsuz olduğu belirtiliyor. Bilim insanları ilk 10 basamağı 3.141592653 olan Pi sayısının rekorunu zorlamaya devam ediyor.

Ayrıca Pi'yi hesaplamak için geliştirilen tekniklerin RNA analizi, akışkanlar dinamiği simülasyonları ve metin analizi gibi alanlarda da kullanılabileceği belirtiliyor.

Pİ SAYISINI KİM BULDU?

Pi sayısının kim tarafından bulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Ancak bu sayının tarihi millattan önceye kadar dayanıyor.

SEMBOLÜNÜN ANLAMI NE?

Pi sembolü, Yunan alfabesinin 16. harfidir.

KAÇ BASAMAĞI BİLİNİYOR?

Pi sayısının 6 trilyonuncu, 8 trilyonuncu, 9 trilyonuncu ve 10 trilyonuncu basmakları 5'tir.

3.14 Pİ GÜNÜ NEDİR

Dünya Pi Günü, matematik sabiti pi sayısı anısına kabul edilmiş ve her yıl 14 Mart'ta kutlanmaktadır. Pi sayısı anısına kabul edilmiş ve her yıl 14 Mart'ta kutlanmaktadır. Nedeni ise Amerikan tarih formatında bu günün 3/14 olarak geçmesi ve bunun pi sayısının anımsatmasıdır.