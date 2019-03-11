Piar Araştırma 12 ilin anket sonuçlarını açıkladı hangi ili hangi parti
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Piar Araştırma Şirketi "İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi" yerel seçim anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 1 Mart-6 Mart tarihleri arasında yapılan ankette İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Ankara, Eskişehir, Konya, Malatya, Kars, Kayseri, Erzurum, Gaziantep, Van, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illerinden toplan 8260 katılımcı ile görüşüldü. Araştırmanın hata payı yüzde 2,2 olarak hesaplandı.
İşte Ankara, Eskişehir, Konya, Malatya, Kars, Kayseri, Erzurum, Gaziantep, Van, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'da son anket sonuçları...
11 Mart 2019 Pazartesi 11:11
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