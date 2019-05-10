PİAR 'dan İstanbul seçimi anketi: 31 Mart'a oranla çok daha büyük fark
PİAR Araştırma YSK tarafından iptal edilen İstanbul büyükşehir seçimine ilişkin olarak bir değerlendirme yaptı. PİAR Araştırma'ya göre seçim sürecinin sonuna doğru hangi adayın kazanacağı fikri ağır basarsa o aday fark atacak. İşte PİAR'ın Twitter'dan yaptığı seçim değerlendirmesi:
PİAR Araştırma YSK tarafından iptal edilen İstanbul büyükşehir seçimine ilişkin olarak bir değerlendirme yaptı. PİAR Araştırma'ya göre seçim sürecinin sonuna doğru hangi adayın kazanacağı fikri ağır basarsa o aday fark atacak.
10 Mayıs 2019 Cuma 15:41
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