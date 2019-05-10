PİAR Araştırma YSK tarafından iptal edilen İstanbul büyükşehir seçimine ilişkin olarak bir değerlendirme yaptı. PİAR Araştırma'ya göre seçim sürecinin sonuna doğru hangi adayın kazanacağı fikri ağır basarsa o aday fark atacak. İşte PİAR'ın Twitter'dan yaptığı seçim değerlendirmesi:

PİAR Araştırma YSK tarafından iptal edilen İstanbul büyükşehir seçimine ilişkin olarak bir değerlendirme yaptı. PİAR Araştırma'ya göre seçim sürecinin sonuna doğru hangi adayın kazanacağı fikri ağır basarsa o aday fark atacak.