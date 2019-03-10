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PİAR'dan seçim anketi: Ankara ve Eskişehir'de Millet İttifakı önde

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Piar Araştırmanın 'İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi yerel seçim araştırması' raporuna göre Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki’nin 9 puan önünde.
PİAR'dan seçim anketi: Ankara ve Eskişehir'de Millet İttifakı önde

Piar Araştırma’nın İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde yaptığı araştırma sonuçlandı. Buna göre Ankara, Eskişehir gibi illerde Millet İttifakı’nın, Doğu’da da HDP’nin adayları önde.

Artı Gerçek'in aktardığına göre araştırma 1 Mart-6 Mart 2019 tarihleri arasında, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde yer alan 12 ilde CATI yöntemi ile yapıldı. Araştırmada yaş ve cinsiyet uygulanarak 8260 katılımcı ile görüşüldü. Araştırmanın hata payı +/- yüzde 2.2 olarak hesaplandı.

 

ANKARA VE ESKİŞEHİR’DE MİLLET İTTİFAKI ADAYLARI ÖNDE

Anket şirketinin raporuna göre İç Anadolu bölgesinin kritik illerinden biri olan ve sonucu merakla beklenen Ankara’da Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Mansur Yavaş yüzde 54.1 ile yarışı önde götürürken, Cumhur İttifakı’nın AKP’li adayı Mehmet Özhaseki ise yüzde 44.6 ile onu geriden izliyor.

Rapora göre Eskişehir’de de Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Yılmaz Büyükerşen yüzde 57.2 ile önde görünürken, Cumhur İttifakı’nın AKP’li adayı Burhan Sakallı’nın oy oranı yüzde 41.

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