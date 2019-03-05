Piar'ın anketi tam tersi çıktı Gezici yine mi çuvallayacak?

Piar'ın Akdeniz Bölgesi için yaptığı yerel seçim anketine göre Adana, Antalya ve Hatay'da Millet İttifakı önde. Gezici dün yayınladığı 9 büyükşehir anketiyle çok başka sonuçlar sunmuştu. İşte son iki anket;

Mart 2019 yerel seçim son anketini Piar Araştırma yayınladı. Piar'ın Akdeniz Bölgesi için yaptığı yerel seçim anketine göre Adana, Antalya ve Hatay'da Millet İttifakı önde. Ankete göre Kahramanmaraş'ta Cumhur İttifakı, Isparta'da ise MHP ön sırada. Piar, dün Gezici'nin yaptığı ve Cumhur İttifakı'nı önde gösterdiği Antalya, Hatay ve Adana'da Millet İttifakı'nın önde gösterdi.

Türkiye 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. Bölgelerle ilgili anket araştırmaları da devam ediyor.Piar Araştırma firmasının Akdeniz bölgesi yerel seçim araştırması raporu tamamlandı. Raporda Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş seçim anketleri yer aldı.

Piar'ın araştırmasına göre Adana'da Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Zeydan Karalar, Antalya'da Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Muhittin Böcek ve Hatay'da yine Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Lütfü Savaş yarışı önde götürüyor.Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın aktardığı habere göre, Akdeniz Bölgesi'nde son durum şöyle:

ADANA

Cumhur İttifakı'nın MHP adayı Hüseyin Sözlü yüzde 46.1

Millet İttifakı'nın CHP adayı Zeydan Karalar 51.9

ANTALYA

Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı Menderes Türel yüzde 44.5

Millet İttifakı'nın CHP adayı Muhittin Böcek yüzde 53.1

HATAY

Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı İbrahim Güler yüzde 42.1

Millet ittifakı'nın CHP adayı Lütfü Savaş yüzde 56

ISPARTA

AK Parti adayı Şükrü Başdiğermen yüzde 35.1

Millet İttfakı'nın İYİ Parti adayı Gökmen Gökmenoğlu yüzde 24.5

MHP adayı Yusuf Ziya Günaydın yüzde 38.9

KAHRAMANMARAŞ

Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı Hayrettin Güngör yüzde 68.9

Millet İttifakı'nın CHP adayı Ali Öztunç yüzde 30.1

Öte yandan İYİ Parti'de yaşanan aday belirsizliği ve buna ilişkin tartışmalar nedeniyle Mersin seçim araştırmasına dahil edilmedi. İşte Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş'ta anket sonuçları...