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Picasso’nun 20 yıl önce çalınan tablosu Amsterdam’da bulundu

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İspanyol ressam Pablo Picasso'nun, 1999 yılında bir Arap iş adamının yatından çalınan Buste de Femme (Kadının Büstü) adlı tablosu Hollanda'nın Amsterdam kentinde bulundu.
Picasso’nun 20 yıl önce çalınan tablosu Amsterdam’da bulundu

İspanyol ressam Pablo Picasso'nun, 1999 yılında bir Arap iş adamının yatından çalınan Buste de Femme (Kadının Büstü) adlı tablosu Hollanda'nın Amsterdam kentinde bulundu. Picasso'nun sevgilisi Dora Maar'ın portresi olan tablonun şu anki değerinin 25 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Picasso'nun, ünlü yapıtı Guernica'dan 1 yıl sonra, 1938 yılında yaptığı tablo, uzun süre evinde asılı kaldı.

Ünlü ressamın yakınları tarafından New York Pace Galerisi'ne devredilen Buste de 1980'lerde Suudi iş adamı Abdul Mohsen Abdulmalik el-Sheikh tarafından satın alındı.

Ancak el-Sheikh'in yatının özel bir bölümünde kilitli olan tablo, 1999 yılında Fransa'nın Antibes kıyılarında çalındı. O zamanki değeri 4 milyon euro olan tabloyu bulana, 400 bin euro ödül vadedildi.

Hollandalı sanat dedektifi Arthur Brand, 2015 yılında elde ettiği duyumlar üzerine çalınan tablonun izini sürmeye başladı. Brand, bir süre sonra görüştüğü bir emlakçı sayesinde Picasso'nun kayıp tablosunun izini buldu.

Tablonun, sattığı bir taşınmaz karşılığı kendisine verildiğini söyleyen emlakçı, daha sonra çalıntı olduğunu öğrenmiş.

Buste de Femme daha sonra 20 yıl boyunca düzenli olarak yeraltı dünyasında dolaşmış. Sonunda da polise gitmekten çekinen bir iş adamı tarafından satın alınmış.

Hollanda ve Fransa polisi ile temasa geçen Brand, hırsızlık olayının zaman aşımına uğradığını, gönüllü olarak iadesi durumunda soruşturma açılmayacağı karşılığını almış.

Geçen Perşembe sabahı Arthur Brand'ın Amsterdam'daki evinin kapısı çalınmış ve 20 yıl önce çalınan tablo kendisine teslim edilmiş. Brand'a göre, uzun süre depolarda, otomobil bagajlarında dolaşan, borçlara karşılık teminat verilen tablo hafif yıpransa da, hala iyi durumda.

Sanat dedektifine göre kurtarılan tablo, birçok açıdan benzersiz. Ünlü ressamın en sevdiği resimlerden biri olan çalışma, uzun yıllar evinde asılı kalmış.

Picasso imzasını atmamış

Picasso, sevgilisi Dora Maar'ın portresi olan tabloya imza atmamış ve hiçbir zaman satmamış.

Arthur Brand, kendisine teslim edilen tabloyu bir geceliğine evinin duvarına aşmış.

Hollanda Televizyonu'na (NOS), bu anı, "Paha biçilmez" diye anlatan sanat dedektifi, "Kısa süreliğine de olsa evimi, Amsterdam'ın en pahalı evlerinden biri yaptı" dedi.

Buste de Femme, ertesi günü sigorta şirketine devredildi. New York'tan gelen ABD'li sanat uzmanları, bulunan tablonun gerçek olduğunu onayladı.

Tablonun, 4 milyon euro tutarındaki sigorta bedelini ödemesi halinde Suudi işadamı Abdul Mohsen Abdulmalik el-Sheikh'e iade edileceği belirtiliyor.

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