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Picasso’nun tablosu, New York’taki açık artırmada 103,4 milyon dolara satıldı

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Ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso’nun “Pencere kenarında oturan kadın (Marie-Therese)" adlı tablosu New York’ta Christie's tarafından düzenlenen bir açık artırmada 103,4 milyon dolara satıldı.
Picasso’nun tablosu, New York’taki açık artırmada 103,4 milyon dolara satıldı

Ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso’nun “Pencere kenarında oturan kadın (Marie-Therese)" adlı tablosu New York’ta Christie's tarafından düzenlenen bir açık artırmada 103,4 milyon dolara satıldı.

Picasso’nun 1932 yılında yaptığı tablo, açık artırmaya katılanların 19 dakika süren çekişmeli pey artırımı mücadelesi sonunda yeni alıcısına kavuştu.

90 milyon dolara satılan tablonun, masraflar ve komisyonlarla birlikte alıcıya maliyeti 103,4 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. 1,46 ve 1,14 metre ebatlarındaki tablo, 55 milyon dolardan satışa konmuştu.

Bu tablo 8 yıl önce, bir önceki sahibi tarafından Londra’da 44,8 milyon dolara satın alınmıştı.

Şu ana kadar 1881-1973 yılları arasında yaşamış ressamın 5 eseri, 100 milyon doların üzerinde bir fiyata satıldı.

İspanyol ressamın, "Les femmes d'Alger" (Cezayir kadınları) isimli eseri 2015 yılında İspanya’da 179,4 milyon dolar satılmıştı.

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