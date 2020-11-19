Piili: Acil Durum Hastanesi birkaç hafta içinde hizmete girecek

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Acil Durum Hastanesi’nin, 100 yatak kapasitesi, 6 ameliyathane, MR, bilgisayarlı tomografi, ultrason, röntgen cihazları, diyaliz üniteleri ile birkaç hafta içinde hizmete gireceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Acil Durum Hastanesi’nin, 100 yatak kapasitesi, 6 ameliyathane, MR, bilgisayarlı tomografi, ultrason, röntgen cihazları, diyaliz üniteleri ile birkaç hafta içinde hizmete gireceğini belirtti.

“Acil Durum Hastanesi her türlü acil vakaya müdahale edilebilecek şekilde tam donanımlı bir hastanedir” diyen Pilli, ilk etapta Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne bağlı çalışacağını, daha sonra hastanenin ayrı bir yapı şeklinde hizmet vereceğini kaydetti.

COVID-19 pandemisinin sona ermesinin ardından Acil Durum Hastanesi’nin, acil servis olarak hizmet vereceğini söyleyen Pilli, “Herhangi bir acil durum için hastane hazır olacak. Örneğin bir trafik kazasında yaralananlar buraya getirilecek” dedi.

KKTC’de COVID -19 pandemisinde gidişatın iyi olduğunu söyleyen Pilli, vakaların artması, salgının yayılması halinde daha sıkı tedbirler alınabileceğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Müsteşar Ali Çaygür, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü ve İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Cenk Soydan ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, açılış töreni 15 Kasım’da yapılan Acil Durum Hastanesi ile ilgili Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ekibine bilgi verdi.

“EN DONANIMLI HASTANELERDEN BİRİ”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 3 bin 288 metrekare kapalı alanı olan Acil Durum Hastanesinin 100 yatak kapasitesi bulunduğunu söyleyerek, hastanede, 64 tek kişilik oda, 48’e çıkabilecek şekilde 24 yoğun bakım, 12 acil servis yatağı yer aldığını belirtti.

Acil Durum Hastanesi’nde 6 ameliyathane, ileri model MR, bilgisayarlı tomografi, ultrason, röntgen cihazları, diyaliz üniteleri bulunduğunu dile getiren Pilli, “Acil Durum Hastanesi en donanımlı hastanelerden biridir. Benzeri sadece iki tane olmak üzere Türkiye’de var. Her hastaya hizmet verebilir. Her türlü acil vakaya müdahale edilebilecek şekilde tam donanımlı bir hastanedir” dedi.

Bakan Pilli, tam donanımlı hastanedeki MR ve tomografi cihazlarının da devreye girmesiyle dışarıya sevklerin azalacağını vurguladı.

Acil Durum Hastanesi’nin ilk etapta Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne bağlı çalışacağını, pandemi merkezinde çalışan ekibin görev yapacağını dile getiren Pilli, daha sonra hastanenin ayrı bir yapı şeklinde hizmet vereceğini belirtti.

Pilli, hastanede çalışmaların sürdüğünü birkaç hafta içinde hizmete girmesinin planlandığını söyledi.

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) aracılığıyla personel alımına gidileceğini dile getiren Pilli, 40 hemşire alımı için yetki alındığını, bu sayının artırılabileceğini belirtti.

COVID-19 pandemisinin sona ermesinin ardından Acil Durum Hastanesi’nin acil servis olarak hizmet vereceğini söyleyen Pilli, “Herhangi bir acil durum için hastane hazır olacak. Örneğin bir trafik kazasında yaralananlar buraya getirilecek” dedi.

Pilli, Acil Durum Hastanesi ve beş ambulansın Türkiye Cumhuriyeti tarafından hibe edildiğini söyleyerek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve tüm Türkiye halkına teşekkür etti.

“PANDEMİDE GİDİŞAT İYİ”

KKTC’de COVID -19 pandemisindeki durumu değerlendiren Ali Pilli, gidişatın iyi olduğunu söyledi.

Yerel vaka sayısının az olduğuna işaret eden Pilli, son günlerde görülen yerel vakaların Kormacit köyünden olduğunu, burada yapılan testlerde 6 pozitif vaka tespit edildiğini kaydetti.

Çamlıbel ve çevre bölgelerde de testler yapıldığını söyleyen Pilli, bölgede pozitif vakaya rastlanmadığını belirtti.

“SALGININ ARTMASI HALİNDE DAHA SIKI TEDBİRLER ALINABİLİR”

COVID 19 vakalarının dünyada, Türkiye’de ve Güney Kıbrıs’a artmakta olduğunu kaydeden Pilli, “Güney Kıbrıs’ta alınan önlemler yeteriz, bulaş yayılmıştır. Sınır kapılarında ekiplerimiz vardır, testler yapılıyor” dedi.

Güney Kıbrıs’ta pozitif vakaların artışta olduğunu söyleyen Pilli, “Gerekirse sınır kapılarını kapatırız. Sağlık her şeyden önde gelir. Sağlık olmazsa ekonomini de olmaz” diye konuştu.

Her yıl kış aylarında enfeksiyonların daha sık görüldüğünü belirten Pilli, bunu bilerek önlemleri artırdıklarını, vakaların artması, salgının yayılması halinde daha sıkı tedbirler alınabileceğini kaydetti.

100 Rum hastanın KKTC’de tedavi edilmesi önerisinin, Rum yetkililer tarafından reddedilmesi konusunu değerlendiren Pilli, sağlığın siyaset dışında tutulması gerektiğini, işbirliği yapmanın önemli olduğunu belirtti.

“BİLEKLİK UYGULAMASI DENEME AŞAMASINDA”

Pilli, ev karantinasına yönelik elektronik bileklik uygulamasının denenmeye başlandığını söyleyerek, iki şirketle görüşme yaptıklarını ancak henüz protokol imzalamadıklarını kaydetti.

Sistemin başarılı olması için ciddi şekilde çalışma yaptıklarını dile getiren Pilli, takip ve kontrolün önemli olduğunu, karantinada olan kişilerin evlerine gidilerek kontrol edilmelerinin başarıya ulaşılmasında önemli katkısı olacağını belirtti.

Bileklik uygulamasının gerekli şartlar sağlanırsa uygulamaya gireceğini söyleyen Pilli, merkezi karantinayı 1 Aralık tarihine kadar uzattıklarını dile getirdi.

“SALGININ 2021 YAZINDA KONTROL ALTINA ALINACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Bazı ülkelerde COVID 19 aşı çalışmalarında sona gelindiğini belirten Pilli, “8. ayda aşının Kasım Aralık gibi bulunacağı öngörüsüne bulunmuştum bu öngörümde haklı çıktığım anlaşılıyor” diye konuştu.

Pilli, Çinli bir şirket tarafından Türkiye’de denenen aşının yüzde 95 oranında başarı sağladığını söyledi.

Aşı konusunda Türkiye ile işbirliğine gitmelerinin söz konusu olduğunu söyleyen Pilli, “Türkiye her konuda olduğu gibi bu konuda da yanımızdadır.” dedi.

Pilli, salgının 2021 yazında kontrol altına alınacağını düşündüğünü söyledi.

“YOĞUM BAKIMDA HASTA YOK… HASTALARIN DURUMU İYİ”

KKTC’de şu anda yoğun bakımda COVID 19 hastası bulunmadığını belirten Pilli, tedavi gören hastaların durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Ülkede tedavi gören COVID 19 hastalarının sağlık durumlarının iyi olmasının nedenlerine işaret eden Pilli, salgının ilk görüldüğü günden bugüne ciddi ilerlemeler kaydedildiğini, test sayısının artırıldığını, DNA laboratuvarı kurulduğunu, sağlık personelinin deneyim kazandığını, hastalara erken müdahale edildiğini vurguladı.

İlaç sıkıntısının aşıldığını söyleyen Pilli, Türkiye’den her türlü destek ve yardım alındığını 40 olan solunum cihazı sayısının 200’lere çıkarıldığını, önemli yol kat edildiğini ifade etti.

Sağlık Bakanı olarak göreve gelmesinin ardından Batı Nil Virüsü vakalarının görüldüğünü ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yangın çıktığını, COVID 19 salgınının patlak verdiğini söyleyen Pilli, bu sorunları aşmak adına ekip olarak çok çalıştıklarını, toplumda da yardımlaşma ruhunun ortaya çıktığını gözlemlediğini belirtti.

“YENİ HASTANELER İÇİN HEDEF 2021 YILI”

Girne Hastanesi ile ilgili bilgi veren Pilli, Girne Amerikan Üniversitesinden devralınan hastanenin projelerinin bittiğini, ihale aşamasına hükümetin kurulmasının ardından geçileceğini söyledi.

Hastane için 63 milyon TL’nin bloke edildiğini dile getiren Pilli, cihaz alımı için gereken miktarın da Türkiye tarafından hibe edildiğini belirtti.

Pilli, hedefin hastanenin 2021 yazında bitirilmesi olduğunu kaydetti.

Bağımlılık tedavisine yönelik hizmet verecek AMATEM’in karkasının bittiğine işaret eden Pilli, 2021 yılının ikinci yarısında merkezin tamamlanması hedefinde olduklarını söyledi.

Pilli, Güzelyurt hastanesinin üçüncü etabına başladıklarını söyleyerek, 2021 yılı içinde bu hastaneyi de tamamlamak istediklerini belirtti.

Yeni Lefkoşa Hastanesi’nin temelini 4 Nisan 2021’de atmak istediklerini dile getiren Pilli, 700 yatak kapasitesine kadar çıkabilecek bir potansiyeli olacağını, ihale sürecinin başladığını kaydetti.

Pilli, hastaneyi iki yılda bitirmek istediklerini, şu andaki hastanede verilemeyen hizmetlerin yeni hastanede verileceğini, yurt dışına sevklerin sona ereceğini belirtti.

“GRİP AŞISI TÜM DÜNYADA AZ”

Grip aşısının bu yıl tüm dünyada az miktarda bulunduğunu, aşının KKTC’ye Türkiye üzerinden geldiğini söyleyen Pilli, aşının bu yıl Türkiye’ye de az miktarda geldiğini kaydetti.

Pilli, özel bir şirketin Hollanda’dan bin 300 grip aşısı getirdiğini, Türkiye’den de bir miktar aşının gelmesinin beklendiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın çalışmalarına değinen Pilli, Ayaktan Tanı Merkezi’nin yatak kapasitesinin artırıldığını, yoğun bakımın geliştirildiğini, sadece COVID 19 hastaları için kullanılmak üzere halkın bağışlarıyla tomografi cihazı alındığını belirtti.

Diş kliğini oluşturulduğunu, endoskopi merkezi kurulduğunu dile getiren Pilli, Nöroloji birimini de Acil Durum Hastanesine taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Yapılan çalışmalara destek ve katkı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti’ne, bakanlık ve sağlık personeline, Maliye Bakanlığı’na teşekkür eden Pilli, ekip olarak çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.