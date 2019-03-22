Pijamaları bir kenara bırakın çünkü uzmanlara göre çıplak uyumak oldukça faydalı

Uyku hijyeni hiç bu kadar önemli olmamıştı! Zihinsel ve fiziksel açıdan fayda sağlamak istiyorsanız pijamaları bir kenara bırakın.

Uyku hijyeni hiç bu kadar önemli olmamıştı! Zihinsel ve fiziksel açıdan fayda sağlamak istiyorsanız pijamaları bir kenara bırakın. Çünkü uzmanlara göre çıplak uyumak, hem kilo vermenizi, hem vajinanızın daha sağlıklı olmasını hem de cinsel yaşamızı iyileştirmenizi sağlıyor.

Uzmanlar genellikle telefonlarımızı ve dizüstü bilgisayarlarımızı yatak odasının dışında bırakmamızı ve iyi bir gece uykusu alabilmek için çarşaflarımızı olabildiğince temiz ve yeni tutmamızı söylüyor. Sağlıklı bir uyku için, uyku ortamının normal sıcaklıkta olması, uykuya dalmak için de vücut ısısının düşmesi gerekiyor. Ancak araştırmalar, çıplak uyumanın kaliteli uykunun dışında birçok faydası olduğunu gösteriyor. İşte araştırmalara göre çıplak uyumanın 7 faydası.

VAJİNANIZ DAHA SAĞLIKLI OLACAK

Uzmanlara göre külotla yatağa girmek zorunda değilsiniz. Gece yorganın da etkisiyle daha sıcak ve rahat olduğunuz için bakteriler gelişebilir ve yayılabilir. Eğer herhangi bir şey giymek zorunda hissederseniz yüzde 100 pamuklu iç çamaşırı tercih etmeli ve 90 derecede yıkamalısınız.

DAHA GENÇ GÖRÜNÜRSÜNÜZ

Zihinsel olarak daha uyanık hissetmemize ve daha iyi metabolizmayı teşvik etmemize yardımcı olmasının yanı sıra, düzenli olarak iyi ve derin uyku daha genç görünmemize yardımcı olabilir. Winter, derin uykuda olduğumuzda vücudumuzun büyüme hormonu salgıladığını söylüyor. Bu bizi sağlıklı ve enfeksiyondan uzak tutmak için çok önemli olan bir hormon ve aynı zamanda hücrelerin yenilenmesine de yardımcı oluyor. Sonuç? Daha iyi kalitede uyku = daha taze, daha sıkı görünen bir cilt.

KİLO VERİRSİNİZ

Çıplak uyumak kilo vermenize nasıl yardımcı oluyor? Bu iki yönü bir yaklaşım. İlk olarak, uyku kalitesinin artırılmasının kortizol seviyelerini düşürdüğü ve stresi azalttığı defalarca kanıtlanmış bilinen bir gerçek. Ama aynı zamanda vücut bileşimini, kahverengi yağ denilen bir şeye dokunarak da değiştirebiliriz. Isı üreten kahverengi yağ, yetişkinlerde 2009 yılında keşfedildi. Ondan önce, sadece bebeklerde olduğu varsayılıyordu. Bilim adamları sıcaklığın ne kadar düşük olursa o kadar fazla kahverengi yağ üretildiğini önce farelerde buldu, daha sonra insanlarda keşfetti.

Ne kadar fazla kahverengi yağ alırsanız, o kadar iyi insülin duyarlılığı elde edersiniz. (bu, göbek yağını depolamanızın daha az olası olduğu anlamına gelir)Bu yeterince yüksek kaliteli uyku almakla ilgilidir.

Yaşam ve çalışma alanlarınızdaki sıcaklığı düşürmek başka bir ipucuda şöyle! Nature Medicine dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, kahverengi yağ depolarınızı önemli ölçüde artırmak için, 18'C'de günde iki saat harcamanız gerekiyor, böylece üşüyorsunuz ama donmuyorsunuz. Hollandalı bilim insanları, sıcaklığın 21'C'den 15'C'ye düşürüldüğü bir odada insanlar vakit geçirdiğinde, yüzde 6 daha fazla yandıklarını tespit ettiler. Bu, günde ortalama 2,000 kcal yakarsanız, fazladan 120 kcal'a kadar yakabileceğiniz anlamına gelir.

CİNSEL YAŞAMI İYİLEŞTİRİYOR

Çıplak uyuyan çiftlerin tensel teması artıyor. Bu sayede, vücudun orgazm sırasında da salgıladığı oksitoksin hormonu daha çok üretiliyor. Bu hormon strese, depresyona, iltihaplanmalara ve yüksek tansiyona karşı birebir.

CİLT HASTALIKLARINDAN KORUR

Yine bazı araştırmalar, uyurken özellikle ayak, koltuk altı ve genital bölgelerin havalandırılmasının, ayak mantarı ve pişiği engellemede etkili olduğunu gösteriyo

DAHA HIZLI UYUMA SAĞLAR

Ulusal Uyku Vakfı'na göre, ne kadar çabuk uyuya dalarsanız, o kadar iyi uyku kalitesi elde edersiniz. Derin bir uykuya dalmanız için gereken süreyi azaltmanın bir yolu, vücut ısınızı düşürmektir. Vücuttaki sıcaklığın düşürmenin yolu ise giysilerinizi çıkarmak. Vücut ısısını düşürmek sadece daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda uykunuzun genel kalitesini de artırabilir. Uyku uzmanı olan Dr. Christopher Winter, Kadın Sağlığı'na uyku için ideal sıcaklığın 18 derece olduğunu söylüyor. Vücudunuzun gece boyu sıcaklığı değişeceği için uzmanlar üzerinize yorgan veya pike almanızı öneriyor.

KENDİNİZİ DAHA İYİ HİSSEDERSİNİZ

Kendi yatak odanızın rahatlığında özgüveninizi arttırmanın bir yolu çıplak uyumaktır. Bir çalışmaya göre, her gün birkaç saat çıplak kalmanın, beden imajını ve özgüvenini artırabileceği iddia ediliyor. Çıplaklar kampına gitmenize gerek yok yatak odanız yeterli olacaktır.