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Pile Barikatında eylem! Barikatta fasariya çıktı!

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Pile Barikatında eylem! Barikatta fasariya çıktı! Pile muhtarı açılkamalar yapıyor.
Pile Barikatında eylem! Barikatta fasariya çıktı!

Pile Barikatı'nda eylem! Barikatta fasariya çıktı!

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler dolayısıyla Pile’de adeta ‘izole’ halde kalan vatandaşlar sınırda isyan etti.

Kıbrıs’ın ne güneyine ne de kuzeyine geçebilen ve birçok ihtiyacını bu nedenle karşılayamayan Pile halkı “Mülteci değiliz!” pankartlarıyla tepkilerini gösterdi.

Pileliler Beyarmudu geçiş barikatında eylem yapıyor.

Polis barikatı iki tarafına da barikat kurdu.

Pile muhtarı açıklama yapıyor.

Barikatta bağırma çağırma ve arbede oluyor.

Pile muhtarı: 500 Kıbrıslı Türk Pile'de unutuldu

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Pile barikatında eylem sona erdi.

Eylem sonunda 2 aydır kızını ve torununu göremeyen aile barikatta evlatları ile buluştu duygu dolu anlar yaşandı.

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Eylem sona erdi.

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