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Pile ile Larnaka arası ekspres sefer

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Pile’den Larnaka’ya ekspres otobüs seferi düzenleneceği belirtildi.
Pile ile Larnaka arası ekspres sefer

Politis gazetesi “Pile-Larnaka Ekspres Sefer” başlıklı haberinde kamu taşımacılığı yapan “Cyprus Public Transport” şirketinin, yolculara kolay ve hızlı çözümler sunmak amacıyla 27 Ocak itibarıyla Pile’den Larnaka’ya ekspres sefer başlatacağını yazdı.

Habere göre, seferler günlük olarak her yarım saatte bir olmak üzere 35’e çıkarılacak. Hafta sonları ise 16 sefer yapılacak.

Gazete, seferlerle yolcuların, turistik bölge Pile’den Larnaka’nın merkezine hızlı bir şekilde aktarılmasının amaçlandığını yazdı.

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