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Pile muhtarı: Tamamen insani bir yol talep ettik

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Pile Muhtarı Veysal Güden “bu yol biz Pile halkının talebiydi. Tamamen insani bir yol talep ettik' dedi.
Pile muhtarı: Tamamen insani bir yol talep ettik

Pile muhtarı Veysel Güden, Yiğitler-Pile yol yapım çalışmaları sırasında BM askerlerinin uygulamasını değerlendirdi, 'bizimki tamamen insani bir talepti' dedi. 

"Beyarmudu’nda yaşanan yoğunluk bir türlü çözülemedi. Birkaç yıldır sürdürdüğümüz girişimlerden maalesef sonuç alamadık. Bizi ciddi sıkıntıya soktu. Bu güzergahla ilgili taleplerimizi hem Birleşmiş Milletler’e hem de KKTC makamlarına bildirdik. KKTC tarafı bizim talebimizi uygun buldu ancak Birleşmiş Milletler bu noktada bir direnç koydu. Süreç ilerledi ve KKTC makamları yola başlamaya karar verdi" diyen Güden tamamen insani bir yol talep ettiklerini belirterek, "Maalesef Birleşmiş Milletler’den bu talebimiz direnç gördü" dedi.

Güden "Biz Pile halkını BM’nin bu tavrı üzdü. Anlayış gösterilmedi. BM başka şeylere anlayış gösterirken bizim haklı talebimize neden anlayış göstermedi” ifadelerini kullandı.

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