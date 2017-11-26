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Pile muhtarları: “Biz Pile’de barış istiyoruz”

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Pile muhtarları: “Biz Pile’de barış istiyoruz”
Karma köy Pile’deki Kıbrıslı Türk Muhtar Nejdet Enver ile Rum Muhtar Simos Mitidisn, Alithia gazetesine ortak röportaj verdi.

Enver ile Mitidis’in, “iki ilerici muhtar” olarak nitelendirildikleri röportajda, köyde yaşayanların menfaatine olacak şekilde sıkı işbirliği yaptıklarına ve köyde barış ve refah ortamı yaratılmasının yolunu açtıklarına vurgu yapıldı.

Habere göre, 2 muhtar, farklı dinlere mensup olmanın, hiçbir durumda çatışma sebebi olmaması gerektiğini ve köyde yaşayanların birbirine saygısı olduğunu söyledi.

Kıbrıslı Türk Muhtar Nejdet Enver, Mitidis ile Hala Sultan Tekkesi ve Apostolos Andreas Manastırı’na ortak ziyaret düzenlediklerini; bu ziyaretlerin kimseyi değiştirmediğini vurguladı.

Gazete, iki muhtarın, köyde yaşayan Kıbrıslı Türklerin elektrik ve su faturası ödememeleri konusuna da değindiklerini ve köyün özel durumu nedeniyle bazı politika ve dengeler bulunduğuna işaret ettiklerini yazdı.

Köyde bulunan Türk askeri konusuna da değinen muhtarlar, kendilerine bağlı olmamakla birlikte, köyde asker bulunmasına gerek olmadığı yönünde görüş belirtirken, Enver, askerin köye belli bir uzaklıkta olduğunu ve köydeki hayatı etkilemediğine dikkat çekti.

Gazeteye göre Mitidis, köyde yaşayanlar arasında her zaman dostane ve uyumlu bir ilişki bulunduğunu, siyasi durumla bağlantılı olarak bu ilişkilerin bozulmaması için özel bir çaba gösterilmesi gerektiğini ve bunun çok da kolay olmadığını kaydetti.

Enver ise, köyde BM gözetiminde, Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyinden farklı bir yönetim sistemi bulunduğunu ve bu sistemi bozmamak için çaba gösterdiklerini; bu sistemin de karşılıklı saygıya dayalı olduğunu söyledi. Enver, “Ancak bu şekilde barış olur ve ancak bu şekilde barışı oluşturabiliriz” mesajı verdi.

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