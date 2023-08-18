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Pile Rum Muhtarı son olayları "kabul edilemez" olarak nitelendirdi

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Pile Rum Muhtarı Simos Mitides, Türk tarafının Arsos ve Pile/Pyla arasındaki yolu açma girişimlerini kabul edilemez olarak nitelendirerek BM Barış Gücü mensuplarına ve araçlarına yönelik saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Pile Rum Muhtarı son olayları "kabul edilemez" olarak nitelendirdi

Pile Rum Muhtarı Simos Mitides, Türk tarafının Arsos ve Pile/Pyla arasındaki yolu açma girişimlerini kabul edilemez olarak nitelendirerek BM Barış Gücü mensuplarına ve araçlarına yönelik saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Mitides Kıbrıs Haber Ajansına (KHA) yaptığı açıklamada "Pyla - Arsos yolunda yapılan çalışmalar Pyla - Pergamos arasında ve Pergamos'un Güneybatısında. Bu bölgede 11,5 kilometre uzunluğunda olacak yolun 4,5 kilometresi Pyla sınırları içinde, kalan yedi kilometresi ise Arsos'tan Pyla sınırlarına kadar olan bölgede inşa ediliyor." bilgilerini paylaştı.

Pile'nin Türk muhtarıyla iletişim halinde olup olmadığı sorusuna Mitides, normal durumlarda kendisiyle temas halinde olunmasına rağmen "son üç gündür kendisiyle hiçbir iletişimimiz olmadı" bilgisini paylaştı.

Muhtar bir başka soruya cevaben "son birkaç gündür BM Barış Gücü askerleriyle doğrudan temas hâlinde değiliz, ancak tüm bu durumun önlenmesi için çaba sarf edildiğini biliyoruz" dedi. Ayrıca, Pyla'daki "sözde devletin sözde polis memurları ve askerlerinin hem BM araçlarına hem de üyelerine saldırdığını ve vurduğunu biliyoruz" dedi.

"Bugünkü olaylardan üzüntü duyuyorum çünkü ne araçlara ne de görevlerini yerine getiren BM mensuplarına vurmaya hakları vardır" diyen Mitides, BM yetkililerinin "görevlerinin ve görev tanımlarının tampon bölgeyi korumak ve izlemek olduğunu" ifade etti.

Pila Muhtarı, "Tampon bölgede bir ihlâl, yani bizim için ve Kıbrıslı Türkler için son derece önemli olan Arsos-Pile yolunun açılması söz konusu olur olmaz, UNFICYP görevlilerinin görevlerini yapmaları ve Türk askeri araçlarının inşaat çalışmalarına devam etmesini engellemeleri gerektiğini" belirtti.

Ayrıca, "bu yolun açılmasıyla Türklerin kuzeydeki topraklardan Pile'nin kuzeyinde bulunan Türk karakoluna doğrudan erişim sağladıklarını ve bu şekilde Britanya Üsleri sınırları içinde bulunan ve herhangi bir kontrole tabi olmayacak olan Beyarmudu barikatından geçmekten kurtulduklarını" kaydetti.

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