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Pile sakini 27 yaşındaki Kıbrıslı Türk kaçırıldı, dövüldü ve soyuldu

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Pile sakini 27 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün, 12 Temmuz’da Larnaka’da kaçırıldığı, dövüldüğü ve soyulduğu belirtildi.
Pile sakini 27 yaşındaki Kıbrıslı Türk kaçırıldı, dövüldü ve soyuldu

Alithia gazetesi, 27 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün, polise giderek olayla ilgili şikayette bulunmasının ardından şüpheli olarak tutuklanan 42 yaşındaki bir kişi hakkında Larnaka Mahkemesi tarafından 8 gün tutukluluk emri verildiğini yazdı.

Habere göre, Kıbrıslı Türk polise verdiği ifadede, Larnaka Limanı çemberinde araçla gittiği esnada, bilinmeyen bir kişinin-muhtemelen Kıbrıslı Rum- kendisine yaklaştığını ve İngilizce olarak yakındaki süpermarkete götürmesi için kendisine talepte bulunduğunu belirtti. 

Kıbrıslı Türk ifadesinde aracına aldığı söz konusu kişinin kendisine yön tarif ettiğini ve süpermarket karşısındaki açık alana gittiklerini, bu esnada ise şahsen tanıdığı şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 10 kişinin içinde olduğu iki aracın önünü kestiğini söyledi.

Bu kişilerden bir tanesinin tabanca taşıdığını söyleyen Kıbrıslı Türk, arabadan indiği zaman bu kişi tarafından dövüldüğünü ve kendisinden, Güney Kıbrıs’tan taşınmaz mal alımı için 70 bin Euro istendiğini ifade etti. 

Bu kişilere o kadar parasının olmadığını, araçta 3 bin 600 Euro’nun bulunduğunu söylediğini ifade eden Kıbrıslı Türk, boynundaki altın zincirin ve  değeri 4 bin Euro olan elindeki altın eşyanın da zorla çalındığını söyledi. 

Gazete söz konusu Kıbrıslı Türk’ün, 3 kişi tarafından, tehdit ve şantajla daha sonra Larnaka’da kaldığı otel odasına götürüldüğünü ve burada ise herhangi bir şey bulamadıklarını yazdı.

Olay sonrasında, faillerin 27 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün aracıyla kaçtıklarını, aracın ise iki gün sonra Larnaka Limanı çevresinde terk edilmiş olarak bulunduğunu yazan gazete, 42 yaşındaki şüphelinin ise Larnaka’daki evinde tutuklandığını, evinde ve aracında ise 2 bin 750 Euro’nun bulunduğunu belirtti. 

Öte yandan Haravgi gazetesi 42 yaşındaki şüphelinin Kıbrıslı Türk olduğunu yazdı.

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