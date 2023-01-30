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Pile Türk  İlkokulu’nda Sesli Kitap Heyecanı

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Limasol Bankası, Pile Türk İlkokulu’ndaki öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi...
Pile Türk  İlkokulu’nda Sesli Kitap Heyecanı

Limasol Türk Kooperatif Bankası, çocuklara armağan ettiği Sesli Kitap Projesi’ni İlköğretime ve Özel Eğitime taşımaya devam ediyor.  Sesli Kitap Projesi’ni daha fazla çocuğa ulaştırmak  için Limasol Bankası ekibi  2022 Nisan ayında başlattığı sesli kitap tanıtım ziyaretleri kapsamında 27 okulu ziyaret etti.  Öğretmenler ve öğrenciler ile bir araya gelip ücretsiz olarak sesli kitaplara nasıl ulaşılacağı konusunda bilgi aktarmaya devam eden ekip  Sesli Kitap Projesi ziyaretleri kapsamında bu kez Pile Türk  İlkokulu’na gitti. Okul müdürü Cevdet Dilekkaya ve okul öğretmenlerine sesli kitap projesini tanıttı. İki farklı sınıfta da öğrencilere yapılan sesli kitap tanıtımında öğrenciler masalları büyük bir ilgi ile dinledi.

NİSAN 2022’DE BAŞLAYAN ZİYARETLER SÜRÜYOR

Nisan 2022’de Güzelyurt Barış ve Güzelyurt Özgürlük İlkokulları ile başlayan sesli kitap tanıtım ziyaretleri, Şehit İlker Karter İlkokulu, Lucky Duck Learning Center, Gazi Mağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu, EMAA Başkent Sanat Merkezi, Değirmenlik İlkokulu , Şehit  Mehmet Eray İlkokulu,Cihangir Düzova İlkokulu, Balıkesir Meriç Merkez  İlkokulu, Eşref Bitlis İlkokulu, Esentepe İlkokulu, Mini Adımlar Okul Öncesi ve Anaokulu, Şehit Yalçın İlkokulu, Beyarmudu İlkokulu, Çağlayan Cumhuriyetİlkokulu, Dikmen İlkokulu, Alsanack İlkokulu, Altın Elma Okul Öncesi  Eğitim Merkezi, Mormenekşe İlkokulu, Yeniboğaziçi İlkokulu, Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, Lefkoşa KTEV Anaokulu ile sürdü.

Limasol Türk Kooperatif Bankası yaptığı açıklamada, Sesli Kitap Projesi’nde birçok sanatçı ile çalışıldığını, projede Kıbrıs’a özgü yerel öykülerin de olduğunu hatırlattı. Ayrıca yapılan açıklamada bu proje ile çocuklara kitap sevgisini aşılamak, dinleme alışkanlığını kazandırmak ve odaklanma becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarının altını çizdiler.

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