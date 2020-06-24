Pile Türk Muhtarı Güden:İngiliz Polisi çocukların PCR testi olmadığı için sorun çıkarıyor

Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türkler, İngiliz Üsler Bölgesindeki SBA polisi tarafından 12 yaş ve altı çocuklardan PCR testi istenmesi nedeniyle eylem gerçekleştirdi.

Pile Türk Muhtarı Veysal Güden’in BRT muhabirine verdiği bilgiye göre KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından, 12 yaş ve altı çocuklara PCR testi yapılmıyor.

Çocukların PCR testi olmadığı için İngiliz Polisi sıkıntı yarattığını kaydeden Güden, yaşanan sorun nedeniyle tansiyonun yükseldiğini ve eylem gerçekleştirildiğini ifade etti.

Sıkıntının giderilmesi için ilgili kurumlarla görüşmelerinin devam ettiğini de kaydeden Güden, konun yarın netlik kazanacağına inandığını kaydetti.