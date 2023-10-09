Pile – Yiğitler yolunda mutabakata varıldı

Pile – Arsos (Yiğitler) köyü arasındaki yolla ilgili mutabakata varıldı.
Söz konusu gelişmeyi, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart açıkladı.
Stewart, varılan mutabakata ilişkin çerçevenin bugün yürürlüğe gireceğini belirtti.
Varılan mutabakata ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.
Stewart, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Pile'de devam eden durumu çözüme kavuşturacak düzenlemeler konusunda mutabakata varıldı. Halen birkaç yöntem tartışılıyor ancak çerçeve anlayışı bugün yürürlüğe girecek."
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