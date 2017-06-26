Pile’de 30 Haziran ve 1 Temmuz’da “İki Toplumlu Barış Festivali” var

Kıbrıs’ta BM gözetiminde Kıbrıslı Türk ve Rumların birlikte yaşadığı tek karma köy olan Pile’de, Türk ve Rum muhtarlıklarının birlikte organizasyonuyla 30 Haziran ve 1 Temmuz’da “İki Toplumlu Barış Festivali” düzenlenecek.

FESTİVAL 30 HAZİRAN’DA SAAT 19.00’DA AÇILACAK Festival, 30 Haziran’da saat 19.00’da açılacak. Etkinlikler, 1 Temmuz günü sabah saat 10.00’dan gece 24.00’e kadar devam edecek. Pile Türk Muhtarı Nejdet Ermetal yaptığı yazılı açıklamada, Türk ve Rum tertip komitelerinin çalışmaları sonucu gerçekleştirilecek festivalde iki toplumlu halk dansları, müzik, sergi, slayt show gibi etkinlikler yer alacak. Ermetal, etkinlikler boyunca KKTC’den çıkış ve İngiliz Üsler Bölgesi’ne (ESBA) giriş işlemlerinin gümrük ve muhaceret yasaları kapsamında olacağını kaydetti.