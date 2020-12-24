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Pile’de berber pozitif! 20 civarı temaslı var…

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Pile Muhtarı Veysal Güden, köyde faaliyet gösteren bir berberin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. 
Pile’de berber pozitif! 20 civarı temaslı var…

Pile Muhtarı Veysal Güden, köyde faaliyet gösteren bir berberin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. 

Pile Muhtarı Veysal Güden’in açıklaması şöyle:

“Sevgili Pileliler; Maalesef dün akşamki güzel gelişmelerin ardından az önce bizleri hem üzecek hem de sıkıntıya sokacak bir haber aldım.

Dün test yaptıran köyümüz berberi Murat Kayfeci’nin test sonucu az önce geldi ve pozitif olduğu açıklandı.

Durumu Sağlık Bakanlığı’na aktardım. Ortaya çıkan bu yeni durum üzerine Sağlık Bakanlığı yeniden karar alacaktır ve bizlere bildirecektir.

Ayrıca son 10 gün içerisinde berber Murat Kayfeci ile temas kuran kişilerin temaslı oldukları ve Sağlık Bakanlığı Temaslı Takip Ekiplerince aranacakları ve ne yapmaları gerektiği ile ilgili bilgi verilecektir. Benim yaptığım ilk çalışmada ben de dahil yaklaşık 20 civarında kişi temaslı olduğunu tespit ettim. Ancak Sağlık Bakanlığı Ekiplerinin yapacağı çalışma sonucunu beklemek ve yapılması gereken her ne ise yapmak en doğrusu olacaktır. İlerleyen saatlerde sizlere daha detaylı bilgi vereceğim.”

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