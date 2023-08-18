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Pile'de BM Askerlerine saldırı ve BM araçlarına zarar verildi!

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Yol yapım gerginliği büyüyor... Pile'de BM Askerlerine saldırı
Pile'de BM Askerlerine saldırı ve BM araçlarına zarar verildi!

BM Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique tarafından yapılan yazılı açıklamada, BM’ye mensup personele ve araçlara zarar verildiği, bu durumun kınandığı bildirildi.

İşte açıklama;

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP), bu sabah Kıbrıs Türk tarafının personeli tarafından BM barış gücü mensuplarına karşı gerçekleştirilen saldırıları ve BM araçlarına verilen zararı kınamaktadır.

Olay, BM barış gücü askerlerinin bölgedeki izinsiz inşaat çalışmalarını engellediği sırada Pyla/Pile yakınlarındaki tampon bölgede meydana geldi.

BM barış gücü askerlerinin güvenliğine yönelik tehditler ve BM mülküne verilen zararlar kabul edilemez ve uluslararası hukuk kapsamında ciddi bir suç teşkil eder ve yasalar çerçevesinde sonuna kadar kovuşturulacaktır.

UNFICYP, Kıbrıs Türk tarafına, misyonun BM ara bölgesi içindeki yetkilerine saygı göstermesi, gerilimi daha da tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınması ve tüm personel ve makinelerini derhal BM ara bölgesinden çekmesi çağrısında bulunur.

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